Economía

Prevén 800 despidos

Baleares elimina 92 empresas para ahorrar 115 millones

Redacción

28/09/2011

El presidente del Gobierno balear, Jose Ramón Bauzá, ha anunciado hoy la eliminación de 92 de las 168 empresas públicas de la Comunidad Autónoma para lograr un ahorro anual de 115 millones de euros, lo que supondría el despido de 800 contratados laborales de la Administración autonómica.



En una comparecencia pública, Bauzá ha desvelado hoy la primera fase del plan de racionalización del sector público instrumental del archipiélago, que prevé que las empresas de la Comunidad se reduzcan a 76.



Con este ahorro anual de "19.000 millones de pesetas", ha especificado Bauzá, se pagará en dos años la deuda de 250 millones de euros que actualmente tiene el Govern balear con los proveedores de la Comunidad.



En la comparecencia informativa, el director de la Oficina de Control Presupuestario del Govern, Joaquín García, ha avanzado queesta medida podría suponer el despido de hasta 800 contratados laborales de las empresas públicas afectadas por el plan de ajuste.



No obstante, ha afirmado que se analizará la salida de estos trabajadores caso por caso y empresa por empresa.



El presidente balear ha asegurado que no ha sido fácil tomar una decisión de este tipo, pero ha insistido en que "hay que tomar soluciones" ante la grave crisis económica y la difícil situación financiera de las arcas públicas, al tiempo que ha insistido en que el encargado de generar empleo tiene que ser la iniciativa privada, no el sector público.