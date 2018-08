Economía

Barcina pide 'prudencia' antes de pedir nuevas competencias al Estado

29/09/2011

La presidenta navarra prefiere esperar a que pasen las elecciones para promover una ley foral sobre el techo de gasto. Los partidos de la oposición han criticado los recortes anunciados ayer.

La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, ha apelado hoy a la "prudencia" antes de reclamar al Estado el traspaso a Navarra de nuevas competencias y también a la hora de aprobar una ley foral para una regla de gasto de la comunidad.

La presidenta, que ha comparecido esta mañana en el Parlamento para hablar de ambas cuestiones y de la reciente reforma constitucional, ha indicado en relación a la asunción de nuevas competencias que en este tiempo de crisis asumir "no es una prioridad".

La razón, según ha señalado, es que "no hay ninguna materia esencial asumida por la generalidad de las comunidades que esté pendiente en Navarra, una comunidad a la que ha situado en el "techo competencial", y por lo tanto ha defendido la necesidad de tener en cuenta la suficiencia económica y la mejora "sustancial" en la prestación del servicio antes de reclamar nuevos traspasos al Estado.

Además ha invocado la "prudencia" también a la hora de aprobar una ley foral sobre la regla de gasto, que es "intención" del Gobierno de Navarra "promover" pero no antes de las próximas elecciones generales para conocer qué iniciativas se adoptan a nivel nacional.

NaBai

El parlamentario de Nafarroa Bai y alcalde de Berriozar, Xabi Lasa, ha calificado el recorte de las cuantías económicas destinadas a los ayuntamientos navarros de "chapuza" y ha pedido la elaboración de una nueva ley de financiación de haciendas locales que atienda a criterios objetivos.

Lasa, quien ha estado acompañado en rueda de prensa por el también parlamentario de NaBai Juan Carlos Longás, ha afirmado que el sector municipal ha estado "minusvalorizado históricamente por el Gobierno de Navarra" y ahora se aprueba un recorte en su financiación, de aproximadamente un 30% en el cuarto trimestre, que hace peligrar, ha dicho, los servicios municipales.

El parlamentario ha comentado que, incluso en tiempos de bonanza económica, todos los alcaldes se quejaban de la "raquítica" financiación por parte del Gobierno de Navarra, que era "mucho menor" que en otra comunidades autónomas.

No obstante, ha señalado, los ayuntamientos navarros fueron asumiendo competencias que no eran suyas, como escuelas de música y servicios sociales o deportivos, pero ha resaltado que tienen derecho a la financiación de los mismos ya que se trata de servicios que no eran atendidos por la administración autonómica.

Y ahora, ha afirmado, cuando los ayuntamientos están "sobrecargados" de gastos, llega un recorte que, además, en su opinión no puede realizarse legalmente con la modificación de la Ley de Presupuestos, sino con una reforma de la Ley del Fondo de Haciendas Locales, que UPN y PSN, ha estimado, tendrán que llevar al Parlamento de Navarra para poder aplicarlo a las entidades locales.

Bildu

El portavoz de Bildu, Maiorga Ramírez, por su parte, ha asegurado hoy que el consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, "debería ir pensando en presentar su dimisión" como responsable de la política "drásticamente errónea" aplicada en Navarra en los últimos años.

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la también portavoz de Bildu Bakartxo Ruiz y el resto de parlamentarios forales de la coalición, Ramírez ha pedido la dimisión de "los responsables de esta situación económica para las arcas públicas y de la pésima gestión que se ha llevado a cabo en los últimos años".

Al respecto, ha exigido la asunción de responsabilidades por parte de quienes "se dedicaron a derrochar el dinero cuando lo debían haber invertido en el bienestar de la ciudadanía", diseñaron un plan anticrisis que "no ha funcionado" y elaboraron "erróneamente" los presupuestos para este año.

Ruiz ha mostrado por su parte su "profunda preocupación" por los recortes de gasto presentados por el Gobierno de Navarra y ha subrayado que "la mayoría va a volver a pagar la ineptitud y los excesos de unos pocos".