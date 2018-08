Economía

Análisis

Merkel sale adelante

Jesús Torquemada

30/09/2011

Solo 15 diputados de la mayoría gubernamental han votado en contra de aumentar el Fondo o se han abstenido. Merkel ha ligado su futuro político al del euro, y ha conseguido salir triunfadora.

Era imprescindible para el futuro del euro que Alemania aprobase la ampliación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Esa ampliación la tienen que aprobar los diecisiete países de la Eurozona. Ya lo han hecho 11, pero Alemania es la clave. Si Alemania dice que no, ese Fondo no sirve para nada y el euro está en peligro.

El Bundestag alemán ha dicho que sí, y además con una mayoría amplia. Se espera que a lo largo de octubre los parlamentos que faltan también digan que sí, y entonces ese Fondo dispondrá de más dinero y de la capacidad de comprar deuda pública de los países con problemas.



Para Angela Merkel ha sido una gran victoria política. No es fácil convencer a los alemanes de la necesidad de aumentar el tamaño de ese Fondo. Alemania es el país que más dinero pone, y ahora le tocará poner más. El riesgo para Merkel no venía de la oposición, sino de su propia coalición gobernante, pues algunos diputados democristianos y liberales amenazaban con votar en contra. Si la votación hubiera salido adelante con el apoyo de la oposición, pero a la canciller le hubieran fallado muchos de sus propios diputados, eso habría sido para ella una derrota política. No se descartaba que hubiera tenido que dimitir y adelantar las elecciones.



Al final, solo 15 diputados de la mayoría gubernamental han votado en contra o se han abstenido. Merkel ha ligado su futuro político al del euro, y de momento ha conseguido salir triunfadora.