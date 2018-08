Economía

Análisis

No se puede retrasar mucho más lo de Grecia

Jesús Torquemada

04/10/2011

Grecia tiene un as en la manga: sabe que, si los gobiernos europeos le dejan caer y debe decretar suspensión de pagos, muchos bancos europeos atravesarán dificultades serias.

Para la Unión Europea, y más concretamente para los 17 miembros de la Eurozona, se está acercando el momento de la verdad. Hasta ahora, la ayuda a Grecia ha consistido en prestarle dinero, no en regalárselo, y a cambio de que cumpla unas duras condiciones.

Entre esas condiciones está reducir drásticamente su déficit público. El objetivo fijado para este año es que ese déficit no supere el 7,6% del Producto Interior Bruto. El Gobierno griego ha dicho que ya no puede más. El Producto Interior Bruto griego ha caído un 12% en tres años, y eso significa que el país cada día es más pobre. En ese contexto, el Gobierno ya no sabe cómo recaudar más impuestos ni cómo despedir a más funcionarios. Así que ha anunciado que está haciendo todo lo que puede, pero que este año el déficit llegará al 8,5% del Producto Interior Bruto, incumpliendo el objetivo fijado.



Ahora son sus socios los que tienen que decidir: o ayudan a Grecia aunque no cumpla las condiciones, en plan amigo, o se mantienen firmes y le niegan la ayuda, en plan acreedor que quiere cobrar como sea. De momento, se retrasa la decisión y el asunto es complicado para todos. Grecia tiene un as en la manga: sabe que, si los gobiernos europeos le dejan caer y debe decretar suspensión de pagos, muchos bancos europeos atravesarán dificultades serias porque en sus balances pesa mucho la deuda griega que compraron en su momento. Y, evidentemente, esos bancos están presionando a sus gobiernos para que, sea cual sea la decisión que se adopte, les salpique lo menos posible.