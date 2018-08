Economía

Trabajadores de Metro Bilbao deciden si desconvocar o mantener el paro

Redacción

04/10/2011

En una reunión mantenida el martes, la empresa ha propuesto mantener la denominación para los puestos del colectivo de técnicos y el de supervisores de mantenimiento.

Los trabajadores de Metro Bilbao realizarán mañana asambleas para debatir la última propuesta de la dirección y decidir si desconvocan o mantienen el paro de dos horas por turno convocado para el jueves, según han informado fuentes de ELA.



El paro convocado para el jueves, de 10:00 a 12:00 horas en el turno de mañana y de 17:00 a 19:00 en el de tarde, tiene su origen en el rechazo sindical a la reorganización de los talleres del metro.



En una reunión mantenida hoy, según la dirección de Metro Bilbao, la empresa ha propuesto, además del compromiso de no reducir plantilla ni subcontratar labores de mantenimiento, mantener la denominación para los puestos del colectivo de técnicos y el de supervisores de mantenimiento, lo que ha sido aceptado por los sindicatos CIM, CCOO y ESK, pero no por ELA y LAB.



Estas centrales sostienen que la dirección no puede introducir ningún cambio en el organigrama de la empresa porque vulnera el convenio, aunque ELA reconoce que el cambio sólo afectaría a 13 trabajadores que ejercen en los llamados "puestos de mando".