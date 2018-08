Economía

Proyecto de Ley de Cajas

La Diputación de Gipuzkoa no recurrirá la Ley de Cajas

Redacción

05/10/2011

No obstante, Martin Garitano ha pedido que se incluya a Bildu en la negociación del proyecto, aunque no tenga representación en el Parlamemto Vasco.

La Diputación de Gipuzkoa no recurrirá la Ley de Cajas, al entender que "no hay una invasión competencial clara", pero su máximo mandatario, Martín Garitano, ha pedido que se incluya a Bildu en la negociación de este proyecto, aunque no tenga representación en el Parlamento Vasco.

Garitano ha hecho estas declaraciones en la sede de as Juntas Generales, donde ha anunciado que, a diferencia de la Diputación de Bizkaia, la institución foral guipuzcoana no presentará un recurso contra el proyecto de ley de cajas ante la Comisión Arbitral.

La Diputación de Bizkaia anunció ayer que hoy presentaría un recurso ante la Comisión Arbitral al considerar que el artículo 41 "invade las competencias de los Territorios Históricos" porque vulnera el Estatuto de Autonomía.

Por su parte, el diputado general de Gipuzkoa ha recordado que "en este momento, el Parlamento Vasco no representa al conjunto de la sociedad", ya que la izquierda abertzale no tiene representación porque la Ley de Partidos impidió que presentase candidatura.

Por este motivo, ha pedido "a quienes tienen la responsabilidad de esta negociación" que incluyan a Bildu en las conversaciones, aunque no tenga presencia en la cámara de Vitoria, en la que se tramita la ley. "Estamos abiertos, pero queremos participar", ha sentenciado Garitano.