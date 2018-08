Economía

Bruselas exigirá unos requisitos que 17 entidades españolas no cumplen

11/10/2011

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) está sometiendo a los bancos europeos a una nueva serie de pruebas de resistencia internas en las que se les exige a las entidades participantes que alcancen un ratio de capital 'Tier 1' de al menos un 7% en el escenario de máximo estrés, según han informao fuentes bancarias.

Teniendo en cuenta estos nuevos requisitos, un total de 17 entidades españolas (cuatro bancos y 13 cajas) suspenderían estas nuevas pruebas si no se tienen en cuenta las provisiones genéricas y otras medidas mitigadoras.

Incluyendo las provisiones genéricas y otras medidas mitigadoras, que son válidas para el Banco de España, el número de suspensos se reduciría a ocho: dos bancos (Bankinter y Banco Pastor, que se encuentra en proceso de fusión con Banco Popular) y seis cajas o fusiones de cajas (BFA-Bankia, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa, CAM, Unnim y Caja 3).

Entidades europeas

Con los datos de la última prueba, alrededor de 48 entidades europeas no superarían estos test de estrés, entre ellos National Bank of Greece, Eurobank, Royal Bank of Scotland, Commerzbank, Societe Generale, Deutsche Bank y Unicredit, mientras que las necesidades de capital ascenderían a 99.000 millones de euros.

Por otro lado, la agencia de medición de riesgos Standard & Poor's (S&P's) ha rebajado hoy la calificación de la deuda a largo plazo del Banco Santander, el BBVA, Bankinter, Banco Sabadell, Ibercaja, BBK, la Kutxa y la patronal de las cajas (CECA).