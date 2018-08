Economía

Merkel y Sarkozy se reúnen para preparar la cumbre del domingo

19/10/2011

El objetivo de la reunión ha sido intentar acercar sus posturas, a cuatro días de la cumbre de la eurozona en Bruselas.

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, se han reunido este miércoles de manera informal en Fráncfort para acercar posturas de cara a la cumbre de líderes de la eurozona que se celebrará el domingo.



El encuentro, que se ha prolongado algo más de una hora y media, ha tenido lugar en la antigua ópera de la capital financiera alemana, a donde había acudido Merkel y otros líderes de la Unión Europea (UE) para participar en un homenaje al presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, que a final de mes concluye su mandato de ocho años.



Aunque ninguno de los dos líderes ha querido hacer declaraciones al final del encuentro, el objetivo de la reunión ha sido intentar acercar sus posturas, a cuatro días de la cumbre de la eurozona en Bruselas.



En círculos económicos y comunitarios se apunta que Berlín es favorable a un impago parcial de Grecia, algo que París no desea para que no se vea afectada su banca y, en segundo término, su ya cuestionada máxima calidad crediticia "AAA".



Además, Francia apuesta por que el fondo de rescate europeo FEEF sea la primera instancia empleada para recapitalizar a las entidades financieras con problemas de capital, algo que Alemania no desea, ya que prefiere que sea cada país el que asista a su sector bancario en primer término.



La distancia es tal, según los analistas, que Sarkozy ha decidido ir personalmente a Fráncfort, algo que no estaba previsto en su agenda, para entrevistarse cara a cara con Merkel, cuando en principio tan sólo pensaban mantener una conversación telefónica, tal y como había anunciado por la mañana una portavoz del gobierno galo.