Grecia propone un referéndum sobre las medidas de rescate

02/11/2011

El primer ministro griego, Yorgos Papandréu, ha declarado que el pueblo debe decidir con un referéndum "si aprueba o no el acuerdo" y ha afirmado que, "si no lo acepta, entonces no se aplicará".

El primer ministro griego, Yorgos Papandréu, ha propuesto este lunes que se someta a referéndum el acuerdo alcanzado por la Eurozona para solucionar la crisis griega y que incluye una condonación del 50% de la deuda del país, y ha anunciado que se someterá a un voto de confianza en el Parlamento. En un discurso ante sus correligionarios del grupo parlamentario socialista, Papandréu ha declarado que en estos momentos el pueblo debe decidir con un referéndum "si aprueba o no el acuerdo" y ha afirmado que, "si no lo acepta, entonces no se aplicará". Por eso, ha pedido al ciudadano griego un ejercicio de "patriotismo" y que no vote "para que otros decidan, sino que decida él mismo". El primer ministro griego también ha anunciado que someterá la gestión de su Gobierno a un voto de confianza del Parlamento, que superaría si logra el apoyo de 151 de los 300 diputados del Legislativo.

Apoyo de la oposición El primer ministro ha solicitado, hasta el momento sin éxito, el apoyo de la oposición tanto para su estrategia de austeridad como para el plan aprobado el pasado miércoles, por que se perdona a Grecia unos 100.000 millones de euros de deuda a cambio de una dura política de recortes y ahorro. En ese sentido, ha recordado que ha pedido repetidamente a la oposición que le apoye para que el acuerdo de la Eurozona sea ratificado por el Parlamento con una mayoría cualificada de 180 escaños.



