Economía

Cumbre del G20

Sarkozy: 'El mensaje a Grecia ha propiciado una toma de conciencia'

Redacción

03/11/2011

El presidente francés ha alabado el apoyo de la oposición griega al plan europeo de rescate, que ha calificado de "extremadamente importante".

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha afirmado este jueves en Cannes que el mensaje enviado ayer por Francia y Alemania sobre el proyecto de referéndum en Grecia "ha facilitado una toma de conciencia que debe confirmarse".



Sarkozy, que ha comparecido ante la prensa tras la primera jornada de la cumbre del G20, ha expresado que estaban siguiendo "la situación en Grecia con mucha atención".



Asimismo, ha alabado el apoyo de la oposición griega al plan europeo de rescate, que ha calificado de "extremadamente importante" y la actitud de Papandreu al decir que si la oposición se suma al plan el referéndum "no es imprescindible", porque no es "un fin en sí mismo".



Sarkozy ha reiterado el mensaje que se le ha enviado a Grecia: "el euro es el corazón de Europa y Europa es el corazón de la política francesa", ha dicho, "por lo que no podemos aceptar la explosión del euro, que significará la explosión de Europa"



Sarkozy ha dicho que el euro es "una línea roja" que no se debe traspasar y aunque ha afirmado que los países de la UE "se administran libremente, la UE y el euro es nuestro patrimonio".



"Es la crisis más importante en la UE desde su creación, por lo que necesita una solución clara y firme", ha dicho Sarkozy, quien ha reiterado su idea de que la "la UE implica obligaciones y también solidaridad, pero a cambio de que sean respetadas reglas mínimas".





UE dice a Grecia que el cumplimiento del plan debe ser "claro como el agua"

La Comisión Europea y el Consejo Europeo han subrayado este jueves su intención de seguir apoyando a Grecia, pero ha advertido a este país de que el cumplimiento del plan de rescate "tiene que estar claro como el agua".



"Dada la dramática situación política y social, la unidad nacional y política en Grecia es esencial para que haya esperanza de un futuro mejor para los griegos", han señalado los presidentes de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, y del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, en un comunicado conjunto.