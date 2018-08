Economía

Multa de mil millones de euros

La UE podrá multar a España si no toma medidas para bajar el paro

Redacción

07/11/2011

La UE aprobará previsiblemente la lista de indicadores que se utilizarán para lanzarexpedientes por desequilibrios excesivos, y se incluirá por primera vez el nivel de desempleo.

La Unión Europea podrá imponer a España una multa del 0,1% del PIB, que equivale a 1.000 millones de euros, si no toma medidas para rebajar su elevada tasa de paro.

El alto nivel de desempleo persistente será uno de los criterios utilizados por Bruselas para lanzar el nuevo procedimiento sancionador por desequilibrios excesivos, que se ha creado para identificar en fase temprana posibles problemas y prevenir así futuras crisis de deuda.

La tasa de paro de España es la mayor de la UE desde el inicio de la crisis (22,6% de la población activa según los datos de Eurostat correspondientes a septiembre) y duplica ampliamente la media comunitaria (10,2%).

Los ministros de Economía de la UE aprobarán previsiblemente este martes la lista de indicadores que se utilizarán para lanzar expedientes por desequilibrios excesivos, según han informado fuentes europeas. Por primera vez, se incluye el nivel de desempleo, que hasta ahora no había figurado en las discusiones y que perjudica especialmente a España.

El indicador se calculará según la media de paro de los últimos tres años y el procedimiento sancionador se activaría cuando se supere el umbral del 10%.

Una vez iniciado el expediente, la UE exigirá al Estado miembro afectado que adopte medidas correctivas en un determinado plazo. Los plazos serán más flexibles que en los expedientes por déficit excesivo ya que se considera que los desequilibrios excesivos no dependen tan directamente de la acción del Gobierno.

Si el país expedientado adopta las medidas que exige Bruselas, el procedimiento se paralizará a la espera de que se corrija el

desequilibrio excesivo. Ello significa que antes de aplicar ninguna sanción se daría a España varios años para rebajar el paro.

Pero si el futuro Gobierno desoye las exigencias de la UE, que en los últimos meses ha pedido a España la introducción del contrato único y la descentralización de la negociación colectiva a nivel de empresa, se le podrían imponer multas de hasta el 0,1% del PIB. Las sanciones serían semiautomáticas, es decir se aprobarían a propuesta de la Comisión salvo que una mayoría cualificada de países las tumbe.

Rehn; "España no ha salido tan mal parada por seguir consejos de la CE"



Por otro lado. el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha afirmado que España "no ha salido tan mal parada en los mercados financieros" gracias a haber seguido las recomendaciones específicas de Bruselas en materia económica para el primer semestre del año.



"España ha seguido las recomendaciones específicas para el país en muy gran medida, y no ha salido tan mal parada en los mercados financieros, a pesar de las grandes incidencias que la crisis ha tenido en su empleo y en la economía nacional", ha dicho el comisario.