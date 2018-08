Los sindicatos piden que se retiren todos los recortes

Economía

02/12/2011

ELA y LAB sindicatos han anunciado que suspenden su participación en la Mesa de la Función Pública Vasca. El lehendakari defiende que las medidas son necesarias para evitar "tijeretazos".

Los sindicatos ELA y LAB han anunciado que suspenden su participación en la Mesa de la Función Pública Vasca hasta que se retiren todos los recortes propuestos por el Gobierno Vasco.

Según han indicado, "suspendemos nuestra participación en la Mesa General de la Función Pública hasta la retirada de todas las propuestas regresivas". Además, estos sindicatos junto con STEE-EILAS van a continuar movilizándose en defensa del empleo publico.

En la reunión de esta mañana de la Mesa General, todos los sindicatos han expresado su rechazo al paquete de recortes presentado por el Gobierno. Finalmente, el viceconsejero ha retirado la propuesta de suspensión del devengo de la carrera profesional y se han aparcado el resto de medidas a una próxima reunión el 15 de diciembre.

No obstante, para ELA y LAB no ha quedado claro si se retiran o no todos recortes, por lo que han decidido levantarse de la reunión, aseverando que "sólo en caso de que con carácter previo a la próxima reunión se hayan retirado todas las medidas regresivas acudiremos a la mesa de negociación".





Lehendakari

El lehendakari, Patxi López, ha reconocido que las medidas presentadas por el Gobierno Vasco para reducir en 100 millones de euros sus costes de personal exigen un "sacrificio" por parte de los funcionarios, aunque son necesarias para mantener la calidad de los servicios públicos y evitar los "tijeretazos" que están realizando otras comunidades autónomas en las políticas sociales.

Este mismo viernes, el Gobierno autonómico ha celebrado una nueva reunión con los sindicatos de la función pública, después de que la semana pasada presentara su oferta para reducir en 100 millones de euros, en 2012, los gastos de personal.

El lehendakari ha reconocido que se está pidiendo "un compromiso de solidaridad" a los empleados públicos para poder salir "todos juntos de la crisis". Según ha indicado, se está pidiendo un "sacrificio" que es necesario para mantener los servicios públicos.

Patxi López ha explicado que, en la actual situación de crisis, "hay dos formas de actuar". Por una parte, se ha referido a la situación de Cataluña y de otras comunidades autónomas, donde se plantean "tijeretazos" como "el copago en la sanidad y el achique sin fin del estado del bienestar".

López ha asegurado que el modelo del Gobierno Vasco no pasa por "cerrar quirófanos, cobrar recetas o suspender la contratación de (trabajadores) interinos". Tampoco, según ha indicado, se va a pedir que los padres que tienen matriculados a sus hijos en colegios públicos "lleven cinco euros y el papel higiénico" a esos centros escolares.