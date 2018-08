Economía

Caso Palma Arena

Anticorrupción rechaza que la AN investigue a Urdangarín

Redacción

05/12/2011

Anticorrupción ha presentado este lunes un escrito en el que considera que "no procede admitir la cuestión de competencia planteada por la representación de Jaume Matas".

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que rechace la petición del expresidente balear Jaume Matas de que sea este tribunal el que instruya la parte del caso Palma Arena en la que se investiga al Instituto Nóos que presidió el duque de Palma, Iñaki Urdangarín.



Según ha informado hoy el Ministerio Público, Anticorrupción ha presentado este lunes un escrito en el que considera que "no procede admitir la cuestión de competencia planteada por la representación de Jaume Matas", que pretendía que el Juzgado de Palma de Mallorca que instruye la causa se inhibiera en favor de la Audiencia Nacional.



La Fiscalía dice que la defensa de Matas no detalla los motivos por los que esa investigación debe ser remitida a la Audiencia

Nacional y sólo señala "de manera un tanto vaga e imprecisa que probablemente los hechos, de ser ciertos, tengan ramificaciones en Baleares, Valencia y Barcelona, pero lo dicho es sólo eso, una mera suposición ayuna totalmente de un sustrato fáctico que la apoye".



Anticorrupción añade que la investigación está "en una fase inicial" y que no consta mínimamente acreditado "ninguno de los

presupuestos que justificarían la competencia de la Audiencia Nacional", según lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.