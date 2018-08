Economía

En el Día de la Constitución

Zapatero y Rajoy, de acuerdo con reformar los Tratados de la Unión

Redacción

06/12/2011

El próximo presidente del Gobierno ha asegurado que España asistirá a la cumbre para dejar claro que "es un país viable". Zapatero considera "un paso importante" el acuerdo francoalemán.

El próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este martes que España "no renunciará de ninguna de las maneras" al compromiso por la contención del déficit y de la deuda que Alemania y Francia quieren introducir en un nuevo Tratado europeo.

Rajoy ha hecho estas afirmaciones a su llegada al Congreso de los Diputados, en donde se celebra el Día de la Constitución.

El líder de los populares, escoltado en su declaración a los medios por Soraya Sáenz de Santamaría y José Luis Ayllón, ha destacado que estos días ha hablado en varias ocasiones y "de forma satisfactoria" con el presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, para llevar una posición común a la Cumbre de la UE del próximo viernes.

En dicho cónclave España dejará claro que es "un país viable" y que sus dudas sobre la deuda soberana, por tanto, han de acabar cuanto antes.



Según ha indicado Rajoy en su primera comparecencia ante periodistas desde el 20N, España ya ha introducido en la Constitución ese compromiso con la reducción del déficit, que es por lo que ayer abogaron Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, pero además la primera medida del nuevo Gobierno del líder del PP consistirá en desarrollar una ley conforme a la reforma constitucional hecha a finales de agosto.

Se tratará con esa ley de asegurar la estabilidad presupuestaria, de "no gastar lo que no se tiene y de no gastar por encima de las posibilidades", ha dicho.



"Un paso importante"

Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, considera que el acuerdo francoalemán de reformar los tratados europeos para unificar la política presupuestaria e incluir sanciones contra los países que incumplan es un "paso importante" que espera produzca una reacción "positiva" de los mercados.

No obstante, Zapatero ha subrayado que ese acuerdo de Alemania y Francia "lógicamente debe tener desarrollo, evaluación y debate en el Consejo Europeo".

"Espero que sirva para que los mercados reaccionen positivamente y podamos entrar en un periodo de mayor tranquilidad que es decisivo para la recuperación económica", ha revelado.