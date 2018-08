Economía

Conflicto en Metro Bilbao

Patxi López pide a los empleados del Metro que 'no paralicen' Bilbao

Redacción

17/12/2011

El lehendakari ha demandado que desconvoquen la huelga prevista para el Día de Santo Tomás y ha rechazado que su postura sea "antisindical".

El lehendakari, Patxi López, ha pedido a los empleados del Metro Bilbao que "no paralicen" Bilbao el día de Santo Tomás y que desconvoquen la huelga convocada para esta fecha por "solidaridad" con el resto de trabajadores.

En el transcurso de su intervención ante el Comité Nacional, celebrado este sábado en Bilbao, se ha referido al conflicto del Metro y a la convocatoria de huelga de 24 horas para el día 21, festividad de Santo Tomás.

"Les pido que no paralicen Bilbao el día de Santo Tomás. Lo hago por responsabilidad. Por solidaridad con el resto de trabajadores, por solidaridad con el resto de empleados públicos. Lo hago porque, en la situación actual, no nos podemos permitir paralizar todo el comercio de Bilbao. No nos podemos permitir hurtarles a los productores rurales, su día más importante en ventas. No nos podemos permitir, en la crisis actual, castigar, más aún, a los que ya tiene problemas", ha advertido.

En este sentido, ha señalado que su posición y la del Gobierno vasco en torno a esta cuestión "no es una actitud antisindical, como dicen algunos", sino que lo que están haciendo es "una petición de responsabilidad".

El lehendakari ha defendido que, si hay problemas en el Metro, se pueden solucionar y que, si los trabajadores no están de acuerdo "tienen derecho a protestar", pero, "de una forma razonable y proporcional al problema".

"Y si creen que se incumple un acuerdo se va a los Tribunales, como va a hacer el Gobierno, porque lo demás es inasumible", ha asegurado.