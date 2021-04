27/04/2021 13:51 Economía DECLARACIÓN DE LA RENTA Hacienda de Bizkaia admite errores de cálculo en la nueva renta EITB MEDIA | AGENCIAS 10 de estos errores de cálculo ya están corregidos y se trabaja por solventar los dos últimos, dos problemas en la deducción de descendientes y en los rendimientos de comunidades de fuera de Bizkaia. Escuchar la página Escuchar la página

La Hacienda de Bizkaia recalculará las declaraciones de la renta que contengan errores y devolverá el dinero a las personas afectadas sin que éstas tengan que hacer nada, según ha explicado el diputado foral, José María Iruarrizaga.

Cuando se cumplen tres semanas del inicio de la declaración de la renta en Bizkaia, el pasado 6 de abril, mediante un nuevo sistema (Hacienda envía a todos el borrador ya hecho), el diputado de Hacienda ha dado una rueda de prensa en la que ha pedido tres veces disculpas por los errores cometidos, unos fallos que ha insistido en que "no perjudicarán a nadie", porque se van a solventar.

Tras un inicio accidentado, porque el mismo día de apertura colapsó el sistema de comprobación de identidad, arreglado al día siguiente, las incidencias en la campaña han sido sobre todo de dos tipos: en la generación de las cartas enviadas al contribuyente y en el cálculo de las cantidades.

En el primer caso, los errores han afectado al 7,7 % de propuestas, es decir, a más de 70 000 de un millón de cartas enviadas.

El error más común se ha dado en 29 472 cartas enviadas a personas que, estando obligadas a presentar la declaración, han sido informadas de que no lo están. En el caso contrario, a otras 19 280 no se les ha informado de que no están obligadas a presentar la declaración.

A todos Hacienda les enviará una nueva carta con sus disculpas y comunicándoles su situación real.

Cartas a personas fallecidas

En las cartas también ha habido otro error más escaso pero llamativo, ya que se han enviado a 162 personas fallecidas. Hacienda ha explicado que hay casos que sí son errores o que no constan -cuando una persona fallece hay que comunicarlo a Hacienda-, pero también otros que se han enviado cartas porque se registran movimientos en cuentas de personas fallecidas. En el segundo caso, los errores en los cálculos, ha habido fallos en unas 30 000 propuestas, es decir, el 3 % de las declaraciones enviadas.

El más común, un error en 19 487 declaraciones, es que algunas deducciones personales o familiares que constaban en las declaraciones individuales no se trasladaban a la declaración conjunta.

Otro error que ha afectado a 7834 declaraciones ha estado en que los rendimientos de capital de las comunidades de bienes aparecían en la declaración pero no se computaban por un error informático.

10 de estos errores de cálculo ya están corregidos y se trabaja por solventar los dos últimos, dos problemas en la deducción de descendientes y en los rendimientos de comunidades de fuera de Bizkaia.