PNV, PSE y Bildu apuran la negociación sobre el consejo de Kutxabank

29/12/2011

Este mismo miércoles el PNV ha trasladado una oferta a socialistas y a Bildu sobre la composición, que se decidirá este jueves en las asambleas de las cajas.

PNV, PSE y Bildu negociarán hasta las nueve de la mañana de hoy, jueves, sobre la composición del consejo de Kutxabank, hora a la que está prevista que dos de las cajas (BBK y Kutxa) celebren sus respectivos consejos para nombrar a los representantes en el órgano de dirección del nuevo banco.

El PNV ha trasladado este mismo miércoles una oferta a PSE-EE y Bildu sobre la composición del Consejo de Administración de Kutxabank y también se ha mostrado dispuesto a otras alternativas en el caso de que no aceptaran su propuesta, según han manifestado a Europa Press fuentes cercanas a los encuentros.

A la hora de conformar el consejo de administración de Kutxabank, a BBK le corresponderá designar a 12 de los 20 miembros, a Kutxa un total de seis y a Vital dos. Las tres entidades celebrarán este jueves sus respectivos consejos para nombrar a sus representantes.

En las últimas horas, se han intensificado los contactos para tratar de llegar un acuerdo, que, por ahora, no ha sido posible. El PSE-EE se ha mostrado contrario a que el PNV tenga la mayoría en este consejo e incluso ha planteado la posibilidad de no entrar a formar parte del consejo. Por su parte, Bildu también ha considerado que no corresponde al PNV tener mayoría absoluta.

Este mismo miércoles el PNV ha trasladado una oferta a socialistas y a Bildu sobre la composición del consejo, aunque, ante la percepción de que no será fácil el acuerdo, el partido jeltzale ha planteado otras posibles alternativas para tratar de acercar posturas con estos dos partidos, ya que con el PP se habría llegado a un consenso.

Por su parte, Bildu cree que, por su representación institucional, les corresponderían los seis representantes que debe designar Kutxa, pero ha manifestado su disposición a ceder algún representante con el objetivo de que en este órgano haya la "máxima pluralidad".