Economía

Reacciones

El PNV dice que hay margen para incorporar a PSE y Bildu en Kutxabank

Redacción

29/12/2011

Andoni Ortuzar ha calificado este jueves de "día importante para Euskadi", con el "único pero" de la "autoexclusión" de PSE-EE y Bildu.

Noticias (1) Kutxabankeko 15 ordezkarietako 10 EAJrenak izango dira eta 4 PPrenak

El presidente del BBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha calificado este jueves de "día importante para Euskadi", ya que se han nombrado a los miembros del Consejo de Administración de Kutxabank , con el "único pero" de la "autoexclusión" de PSE-EE y Bildu. No obstante, ha indicado que "hay margen entre los 15 y los 20 miembros del consejo", para que estas dos formaciones puedan entrar en el órgano de dirección del futuro banco vasco.

"Al PNV le hubiera gustado un final más feliz, pero esto no debe empañar el gran logro del nombramiento del consejo de administración de Kutxabank. Que dos partidos no estén cómodos, no va a suponer un obstáculo insalvable ni va a lastrar el futuro del banco", ha señalado.

Asimismo, ha apuntado que en periodo de tres a seis meses en el que se va a llevar a cabo el proceso técnico de integración de las cajas vascas, se pueden adecuar los órganos de gobierno a una nueva realidad.

En este sentido, ha manifestado que se podría ampliar el número actual de 15 consejeros, que el código de gobernanza de las entidades financieras lo marca como el "más adecuado", al existir un margen de actuación que puede llegar hasta los 20 miembros en el órgano de dirección del banco.



"No han entendido (PSE y Bildu) que no se trataba de elegir la mesa de un Parlamento o un Gobierno, sino del órgano rector de un banco. No estábamos pues ante una negociación política con lógicas de partido sino ante la necesidad de conformar un consejo con la lógica financiera", ha resumido.

Ortuzar ha insistido que hoy se ha elegido "al mejor equipo, sin etiquetas" y ha explicado que la dimensión de 15 consejeros es "a día de hoy, la adecuada" y el número que el código de buena gobernanza de las entidades financieras establece como adecuada.

Ha añadido que el PNV espera que "más pronto que tarde" el PSE y Bildu reconsideren su postura y ha asegurado que la "vía está abierta".