Economía

Reacciones

Rubalcaba:'Los ajustes son injustos y llevan a la depresión económica'

Redacción

31/12/2011

El PNV, por su parte, ha manifestado su "enorme preocupación" por un paquete de medidas que "ahondarán" la recesión. CCOO y UGT también han criticado el ajuste y la patronal lo ve con buenos ojos.

El presidente del grupo parlamentario socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho que las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno son injustas, porque recaen en su mayoría sobre rentas medias y bajas, jóvenes y pensionistas y ha advertido de que conducirán a una "grave depresión económica".

En su opinión, el PP intenta dar "gato por liebre" mediante ese "truco contable" para no reconocer que durante la campaña electoral mintió al decir que no subiría los impuestos, a lo que ha añadido que no descarta que en el futuro incremente el IVA, ya que aún quedan "5.000 millones" por ajustar.

Ha asegurado que la subida del IRPF llevará a un menor consumo y, por tanto, a una mayor destrucción de empleo, y ha subrayado que al no ir acompañados de medidas para incentivar la economía, los ajustes planteados por el Ejecutivo "nos llevarán a una grave recesión económica".

PNV



El diputado del PNV Pedro Azpiazu, por su parte, ha manifestado su "enorme preocupación" por el paquete de medidas económicas anunciadas por el Gobierno porque, en su opinión "ahondarán en una profunda recesión" de la economía española. Además, ha censurado la "unilateralidad" de los recortes y ha advertido de que, si desea que el PNV, el próximo 11 de enero, apoye la convalidación del decreto ley, deberá "negociar" las medidas con la formación jeltzale.



UGT

El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha asegurado que las medidas son una "mala señal" y van "por un camino en gran parte equivocado". Según ha advertido, las medidas todavía pueden ser "más drásticas" cuando se presente el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 en marzo próximo y ha reclamado al Gobierno que aplique medidas de estímulo y no de ajuste, porque éstas "van a empobrecer más el país".

CCOO

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, ha rechazado "profundamente" las medidas económicas y ha asegurado de que son "un mal comienzo" y que "no las necesita el país" . Según ha advertido, si el PP sigue profundizando en sus políticas neoliberales, podría haber movilizaciones para cambiarlas.

CEOE

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en cambio, considera que las medidas son "necesarias, aunque no sean decisiones agradables". Tanto el sector público como el privado, van a tener que aplicar recortes y tomar decisiones "complicadas pero absolutamente obligatorias", ha advertido.