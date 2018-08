Economía

La Seguridad Social no tendrá superávit en 2011

03/01/2012

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha confirmado hoy que no se va a producir superávit alguno en el sistema en 2011.

En la rueda de prensa para valorar los datos del paro registrado y la afiliación a la Seguridad Social del año pasado, Burgos ha

señalado que habrá que valorar cuál es el déficit, pero no ha querido precisar hasta no tener los datos definitivos.



En cualquier caso, ha insistido en que no habrá superávit en 2011.