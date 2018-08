Economía

Amaiur votará contra las medidas anticrisis del Gobierno de Rajoy

11/01/2012

Rafael Larreina ha explicado que Amaiur se opone a dichas medidas "porque suponen un ataque a los sectores sociales más débiles y porque generará más paro y más pobreza".

Amaiur ha anunciado hoy el voto en contra de sus diputados a la convalidación del decreto de ley de medidas contra la crisis remitido al Congreso por el Gobierno del PP, al tiempo que ha reclamado "un marco soberano para Euskal Herria" en materia económica y fiscal.



"Euskal Herria necesita instrumentos para resolver de forma social los problemas de la crisis", ha dicho el diputado Rafa Larreina, quien ha precisado que por eso ahora ese "marco soberano es más importante y urgente que nunca".



En cuanto a las medidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy que deberá convalidar el Congreso, Larreina ha precisado que Amaiur se opone a ellas porque suponen "un ataque a los sectores sociales más débiles, impulsan una política fiscal regresiva y reaccionaria, debilitan los servicios públicos y perpetúan una estructura socio-económica al servicio de los sectores especulativos".



Para la coalición abertzale, ha añadido en conferencia de prensa, el Gobierno del PP no sólo ha hecho "un diagnóstico equivocado" de las causas de la crisis sino que además con sus medidas "busca el déficit cero en lugar de atajar de forma directa el desempleo".



Larreina ha advertido asimismo que la materialización de estas medidas llevará "al empobrecimiento de la mayoría" porque generarán "más paro y más desprotección a los más débiles".



Así ha criticado la "pérdida" de poder adquisitivo de los pensionistas, a los que el PP ha "engañado", y de quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional, el "aplazamiento" de la aplicación de la Ley de Dependencia y la no renovación de la renta de emancipación.



Dentro de los recortes de gasto ha cuestionado igualmente la disminución de ayudas a la I+D+i necesaria para una economía productiva o la reducción de fondos en la función pública, que conllevará "pérdida de puestos de trabajo y un empeoramiento de la calidad de los servicios públicos".



Y en el capítulo de ingresos el diputado de Amaiur ha subrayado que las medidas del nuevo Gobierno para aumentar estos "vuelven a repercutir el coste de la crisis en los asalariados" en lugar de incidir en los grandes capitales.



Larreina ha denunciado así que no se haya modificado la regulación de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) y que las grandes fortunas sigan "en el limbo fiscal", cuando a su juicio se requiere una reforma que haga efectivo "el principio elemental de que quien más tenga más pague".