Rajoy exigirá un ajuste de 40.000 millones para frenar el déficit

Redacción

10/01/2012

La EPA de diciembre dará 5,3 millones de parados. Mariano Rajoy ha justificado la subida del IRPF diciendo que "no quedaba otra opción" y ha asegurado que no está en sus previsiones subir el IVA.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido hoy a los diputados del PP reunidos en el Congreso de que el déficit público de 2011 se situará algo por encima del 8% del PIB, lo que exigirá un ajuste de entre 37.000 y 40.000 millones de euros.



En el debate de investidura, Rajoy avanzó que, si 2011 cerraba con la previsión de déficit del 6%, este año se debía efectuar un recorte de 16.500 millones, pero el 30 de diciembre el Gobierno dejó claro que sería necesario un ajuste adicional de 20.000 millones al descubrir que el déficit se había desviado dos

puntos.



Hoy ha reconocido, en esta reunión a puerta cerrada, que ese desfase puede ser mayor y que, en lugar de 36.500 millones, se necesitará ajustar entre 37.000 y 40.000 millones. Según los cálculos del Gobierno popular, cada décima de desviación exige un recorte de 1.000 millones.



Otro dato importante que ha revelado es que la Encuesta de Población Activa (EPA) del mes de diciembre arrojará aproximadamente un total de 5.300.000 parados.



Por otro lado, Mariano Rajoy, ha declarado hoy a Efe que va a "dar la cara" ante la crisis y no se va a esconder. Rajoy ha justificado la subida del IRPF por el déficit que encontró al llegar al Gobierno, que era superior a lo previsto en 20.000 millones de euros, aunque ha admitido que la medida es "dura y dolorosa, absolutamente imprescindible, pero justa y equitativa. No quedaba otra opción".



El jefe del Ejecutivo ha señalado que no está en sus previsiones subir el IVA, y que no habrá un 'banco malo', sino, antes del 15 de febrero, la aprobación de un plan de reestructuración del sistema financiero con criterios de saneamiento, transparencia y nuevas fusiones de entidades.



"Era fundamental para la credibilidad del país y poder financiarnos fuera", ha añadido Rajoy, quien conoció el 27 de diciembre, a través de la Intervención General del Estado, el aumento imprevisto del déficit.



El presidente del Gobierno no ha dudado en asegurar que si hubiera creído preciso subir el IVA no le habría temblado la mano, pero precisó que se trata de un impuesto que afecta por igual a todos los ciudadanos y supone una subida de precios, y que por ello, no prevé incrementarlo.



Mariano Rajoy ha explicado también por qué no creó en su Gobierno una vicepresidencia económica: "Con cinco millones de parados la economía es lo más importante, y quería dar una señal de que el presidente va a dar la cara y no se va a esconder". Y recalcó que, por ello, será él quien presida la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.



Rajoy sigue a la espera de un acuerdo entre patronal y sindicatos sobre la reforma laboral, y al respecto ha dicho: "Les pedí un esfuerzo que agradezco, pero no sé en qué terminarán las negociaciones. Tendré en cuenta sus acuerdos, pero en lo que no haya acuerdo el Gobierno hará lo que sea mejor para el interés general de los españoles".