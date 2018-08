Economía

Entrevista en Radio Euskadi

Txema Oleaga (PSE) confía en 'firmar la paz' en Metro Bilbao

Redacción

14/01/2012

El presidente del suburbano bilbaíno opina que "no hay tanta distancia" entre los trabajadores y la dirección. Oleaga asegura que si el origen del conflicto es "un problema de interpretación".

El presidente de Metro Bilbao, Txema Oleaga, se ha mostrado confiado en que se "va a firmar la paz" entre los sindicatos y la empresa ya que "no hay tanta distancia" entre lo que los trabajadores plantean y la dirección.

Entrevistado en el programa 'MQP' de Radio Euskadi, Oleaga ha lamentado que los sindicatos no hayan expuesto sus razones por escrito, tal y como se comprometieron el 26 de diciembre, y lo ha achacado a que "puede ser que haya matices entre unos y otros sobre lo que opinan".

"Me he reunido con cada una de las centrales sindicales para analizar el conjunto de los problemas y creo que no hay tanta distancia entre lo que ellos plantean y lo que la dirección está dispuesta a conceder. Cuando la dirección es flexible y los motivos de los sindicatos tampoco son tan difíciles de conciliar al final no queda mas remedio que conciliar, que es lo que quiere la gente", ha subrayado.

Tras destacar que "vamos a firmar la paz en Metro Bilbao", Oleaga ha subrayado que con las jornadas de huelga "a quien se le hace el paro no es a una dirección; se le hace al señor que lleva a sus hijos al colegio, a quien tiene que ir al trabajo... Al final eso es un problema y además repercute en la imagen de la compañía, ya que el metro es uno de los iconos de la transformación de Bilbao", ha defendido.

Oleaga, que ha hecho un llamamiento a todo el mundo, incluidos "dirigentes políticos que día sí y día también están dañando la imagen del metro", ha destacado que si el origen del conflicto es "un problema de interpretación" existen dos formas de arreglarlo: "O que alguien decida cuál es la correcta o buscamos una solución salomónica".

Asimismo, ha lamentado que el diputado general, José Luis Bilbao, tenga a veces tendencia a "frivolizar" y con ello provocar un conflicto.