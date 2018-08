Economía

Según Standard & Poors

La eurozona tiene un 40% de posibilidades de entrar en recesión

14/01/2012

El BCE califica de 'golpe arrollador' la rebaja de S&P. El primer ministro de Francia, François Fillon, ha asegurado que la rebaja de la nota de Standards & Poor's era una noticia "esperada".

La agencia de calificación Standard & Poor's (S&P) ha señalado que considera que existen un 40% de posibilidades de que la zona euro entre en recesión en el 2012.

Según ha indicado un portavoz de S&P en conferencia de prensa telefónica, el crecimiento negativo de los países que comparten la moneda única europea podría alcanzar el 1,5% de media en los países, aunque podría haber un relanzamiento de la actividad económica en el segundo semestre del año.



Por otro lado, el Banco Central Europeo (BCE) ha calificado de "golpe arrollador" la decisión de la agencia de rating Standard & Poor's de rebajar la calificación de la deuda de nueve países de la eurozona, con un efecto particularmente "problemático" en Italia, dadas las importantes necesidades de refinanciación del país transalpino, según el gobernador del Banco Central de Austria y miembro de la junta de Gobierno del BCE, Ewald Nowotny.

Preguntado sobre si Italia puede ser considerado el "principal niño problemático" de la eurozona, Nowotny ha indicado que "en cierto sentido, lo es", según ha declarado a una emisora de radio austriaca tras la decisión de S&P de rebajar en dos escalones la calificación de deuda hasta el grado BBB+, que ahora comparte con países como Kazajistán.

"Sabemos que Italia va a necesitar una cantidad significativa de refinanciación a lo largo de este año y sus bancos también. En tiempos normales, se puede hacer. Pero en momentos tan difíciles e inquietos puede ser un problema, y en mi opinión esta importante degradación de Italia es uno de los aspectos más difíciles y problemáticos de este golpe arrollador de las agencias de calificación", ha explicado.

Fillon asegura que la rebaja de la nota de Francia era una noticia "esperada"



El primer ministro de Francia, François Fillon, ha asegurado que la rebaja de la nota de Standards & Poor's (S&P) era una noticia "esperada" que no debe ser "dramatizada" ni "subestimada".



"Las agencias de notación no determinarán nuestras políticas ni nuestra agenda", ha declarado, no obstante el jefe del Ejecutivo galo, ha subrayado que desde su Gobierno nunca se ha escondido "la gravedad de la crisis a los franceses".



También en clave internacional, Fillon aseguró que no hay "ningún motivo" para que cambien las relaciones entre Francia y Alemania (que sí mantiene si triple A) ya que se tratan de relaciones "estructurales".



Rebaja de la calificación



La agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's (S&P) ha rebajado este viernes dos escalones la nota de la deuda española, con lo que ahora se sitúa en "A", equivalente a un notable. Es la cuarta ocasión en que S&P rebaja la calificación de España en los últimos tres años. El Gobierno ''toma nota'' de la rebaja de S&P, e insiste en buscar la recuperación. "Es una herencia del pasado, igual que otras", han dicho fuentes del ministerio de Economía y Competitividad.

En total, la agencia ha rebajado la calificación a nueve países, entre ellos Francia, Austria, Portugal e Italia. En concreto, Francia, Austria, Malta, Eslovaquia yEslovenia bajan un escalón, y España, Portugal, Italia y Chipre, dos niveles.