Economía

Comisión parlamentaria

Garitano reconoce duplicidades y pide iniciar un 'debate integral'

Redacción

16/01/2012

Martin Garitano, diputado general de Gipuzkoa. Foto: EITB Martin Garitano, diputado general de Gipuzkoa. Foto: EITB

es "evidente" que existen duplicidades en el actual entramado institucional vasco y apuesta por plantear "un debate integral ,no mutilado" en una mesa de partidos "sin exclusiones", con el objetivo de que "no se trate de cambiar de forma fraudulenta la estructura competencial e institucional sin abrir el melón del debate de la construcción nacional y del derecho a decidir". El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, ha afirmado queen el actual entramado institucional vasco y apuesta por plantear "un debate integral ,no mutilado" en una mesa de partidos "sin exclusiones", con el objetivo de que "no se trate de cambiar de forma fraudulenta la estructura competencial e institucional sin abrir el melón del debate de la construcción nacional y del derecho a decidir". Garitano ha comparecido ante la Comisión de estudio sobre duplicidades e ineficiencias existentes en el entramado institucional vasco del Parlamento Vasco que en esta jornada ha acogido las valoraciones de los tres diputados generales sobre el informe elaborado por el Gobierno Vasco. El informe revela que en Euskadi se gastan 403 millones de euros en servicios que las Administraciones ofrecen por duplicado. El diputado general de Gipuzkoa ha afirmado que su coalición no es "foralista furibunda ni les gusta la Ley de Territorios Históricos", pero ha recordado que actualmente se mueven en este marco jurídico en el que buscan "la máxima eficiencia y complementariedad entre instituciones". Asimismo, ha explicado que Gipuzkoa "no da por bueno" el informe elaborado por Lehendakaritza , ya que "de forma insólita, no cuenta con las Diputaciones forales", aunque sí ha reconocido la existencia de duplicidades y se ha mostrado "a favor" del debate que plantea el Gobierno Vasco sobre el actual entramado institucional vasco. "Nosotros sí queremos hacer este debate; queremos construir un país, Euskal Herria, en el corazón Europa, y si lo hacemos, a buen seguro que el entramado institucional y la distribución competencial en la medida en que la que podamos incidir será diferente a la actual", ha indicado. Por ello, ha pedido que no se celebre el debate "al revés" y ha apostado por plantear "un debate integral" y no "un debate mutilado que, tal vez por razón de la crisis, oculte un intento de adelgazar el sector público".



