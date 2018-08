Economía

Crisis

La Diputación de Bizkaia dice que no ha falseado datos de recaudación

Redacción

19/01/2012

José María Iruarrizaga ha respondido al lehendakari, quien hoy ha asegurado que es "radicalmente falso" que la Diputación Foral de Bizkaia haya cumplido con su objetivo de ingresos fiscales.

El diputado de Hacienda y Finanzas de Bizkaia, José María Iruarrizaga, ha asegurado hoy que la entidad foral no ha "falseado los datos" de previsión de recaudación y que han cumplido "fielmente" con lo que se previó en el Consejo Vasco de Finanzas del pasado mes de octubre.

En un comunicado, Iruarrizaga ha respondido así al lehendakari, Patxi López, quien hoy ha asegurado que es "radicalmente falso" que la Diputación Foral de Bizkaia haya cumplido con su objetivo de ingresos fiscales ya que la recaudación cayó más "de seis puntos, que es algo más de 400 millones" respecto al ingreso previsto en sus presupuestos de 2011.

Iruarrizaga ha explicado que la Diputación vizcaína ha cumplido "fielmente" con las previsiones de recaudación. "No hemos mentido, no hemos falseado los datos, hemos dicho la verdad", ha sentenciado el diputado de Hacienda, quien también ha emplazado al Gobierno Vasco a "explicar sus cuentas públicas, su situación de déficit y su endeudamiento, y no hablar de los demás".

El diputado de Hacienda ha indicado que en el Consejo Vasco de Finanzas del pasado octubre, la diputación de Bizkaia informó de que en la recaudación "nos situaríamos en un 93% de cumplimiento sobre la cantidad presupuestaria, o lo que es lo mismo, que nos quedaríamos 7 puntos por debajo de lo previsto en el presupuesto inicial".

Ha añadido que "esa previsión de cierre para 2011 es la que se ha utilizado para la elaboración de los presupuestos de 2012 y que por lo tanto, dado que se ha cumplido con el cierre previsto en el Consejo Vasco de Finanzas de octubre, los ingresos tributarios contemplados para 2012 son suficientemente razonables, ya que han sido calculados sobre unas bases de cálculo, en el caso de Bizkaia, se han cumplido".

Además ha criticado la "sorpresa" expresada hoy por López ya que, según ha recordado, la previsión de cierre que se hizo en el citado Consejo Vasco de Finanzas la dio el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, en rueda de prensa conjunta con los tres Diputados Generales.

Datos de recaudación

La recaudación de impuestos concertados en Álava en 2011 fue de 1.831 millones de euros, el 4,6 por ciento menos con respecto al año anterior, descenso mucho más acusado que en Gipuzkoa y Bizkaia.

Esta cifra, que supone un descenso de recaudación de 84,6 millones de euros, supone un desfase de 206 millones respecto a lo previsto en el presupuesto para el pasado ejercicio, el 11,2 por ciento menos.

Las otras dos diputaciones forales también experimentaron descensos en la recaudación respecto de 2010, pero en menor medida, ya que Bizkaia bajó el 0,8% y Gipuzkoa el 2,3%.