30/06/2021 17:58 Economía Bilbao Exhibition Centre La Bienal de Máquina Herramienta se celebrará del 13 al 17 junio de 2022 en el BEC EITB MEDIA | AGENCIAS La pandemia de la covid-19 obligó a suspender la edición de 2020. La feria internacional volverá el año que viene bajo el lema "More BIEMH than ever".

Imagen de archivo de la bienal de máquina herramienta. Foto: Bilbao Exhibition Centre

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El BEC de Barakaldo acogerá del 13 al 17 de junio de 2022 la Bienal Internacional de Máquina-Herramienta (BIEMH), después de que la pandemia de la covid-19 obligara a cancelar la edición de 2020. En un principio se informó de que la feria se celebraría del 30 de mayo al 3 de junio.

Según ha destacado el BEC, el Comité Técnico Asesor del certamen se ha reunido recientemente para establecer las líneas de acción prioritarias, así como la imagen y el lema de la edición de 2022 que será "More BIEMH than ever (más BIEMH que nunca)".

Asimismo, en la reunión se ha analizado la situación del sector de máquina-herramienta, que después de un periodo complejo presenta unas perspectivas positivas, "con cifras de captación que en este primer cuatrimestre del año se acercan a las de 2019".

Los paneles de prospectiva de la Asociación de Fabricantes de Máquinas-herramienta (AFM) "apuntan a un interesante crecimiento de pedidos cercano al 25% en el conjunto de 2021".