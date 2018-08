Economía

Crisis

Los sindicatos vascos advierten de que los trabajadores 'están hartos'

Redacción

24/01/2012

ELA, LAB y STEE-EILAS han entregado en la delegación del Gobierno Vasco en Bilbao, la convocatoria de paro de cuatro horas en la función pública anunciado para el día 9 de febrero en la CAV.

Representantes de los sindicatos ELA, LAB y STEE-EILAS han asegurado hoy que los trabajadores están "hartos y enfadados" con unos recortes económicos que suponen "una grave perjuicio para los servicios públicos y para toda la sociedad".

Los sindicalistas han hecho esta reflexión poco ante de entregar, en la delegación del Gobierno Vasco en Bilbao, la convocatoria del paro de cuatro horas en la función pública anunciado para el día 9 de febrero en el País Vasco.

El documento ha sido entregado por los responsables de Servicios Públicos de ELA y LAB, Igor Eizagirre y Arantxi Sarasola, respectivamente, y por la secretaria general del sindicato de la enseñanza STEE-EILAS, Belén Arrondo.

En declaraciones a los periodistas los representantes sindicales han señalado que las asambleas que se están realizando en los diferentes centros de trabajo para informar del paro se está evidenciando el "enfado" de los trabajadores.

Por eso, han explicado, la convocatoria de un paro de cuatro horas el día 9 de febrero no será más que "un punto y seguido" en la estrategia de movilizaciones que piensan desarrollar los sindicatos.

"Queremos demostrar que no estamos de acuerdo con estas políticas que no nos llevan a ningún lado. También queremos mandar un mensaje claro al Gobierno de Patxi López de que no aceptamos los recortes y una exigencia de que desarrolle los servicios públicos para poder crear empleo e impulsar la economía", ha advertido Eizagirre.