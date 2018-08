Economía

Merkel: 'El alto paro juvenil en España es culpa de la legislación'

25/01/2012

Merkel señala que Alemania u otros países europeos orientales ya acometieron en su momento "arduas" reformas en el mercado laboral y pide que en Europa aprendan unos países de otros.

La canciller alemana, Angela Merkel, asegura que el alto desempleo juvenil en España (48,9 %) se debe, entre otros factores, a la legislación, una afirmación que pide que no sea considerada como un reproche, porque siente "un gran respeto por los esfuerzos de España para introducir reformas".



Así se expresa Merkel en una entrevista conjunta publicada por El País, Le Monde, The Guardian, La Stampa, Gazeta Wyborcza y Süddeutsche Zeitung.



Merkel señala que Alemania u otros países europeos orientales ya acometieron en su momento "arduas" reformas en el mercado laboral y pide que en Europa aprendan unos países de otros.



La canciller alemana señala que no basta con la posición común europea en las cuestiones de la disciplina presupuestaria y de la reducción de la deuda, ya que se necesita más crecimiento y empleo.



Asimismo, admite que Europa se ha puesto la venda en muchos aspectos y cita como ejemplo el incumplimiento del Pacto de Estabilidad y la falta de reacción de los mercados ante problemas como el desfase de competitividad en Grecia.