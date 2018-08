Economía

Tras el segundo rescate

Alemania pide que la UE controle totalmente los presupuestos de Grecia

Redacción

29/01/2012

El Gobierno heleno ha mostrado su enfado y ha rechazado categóricamente la propuesta de un "comisario de presupuestos" con plenos poderes sobre la política presupuestaria griega.

Alemania ha realizado una propuesta en los debates internos del Eurogrupo según la cual defendería que la UE controle de forma absoluta la política presupuestaria de Grecia a través de "un comisario del presupuesto", en el marco de las negociaciones sobre el segundo paquete de rescate para Atenas, según han confirmado fuentes de Bruselas.

Esta proposición puesta encima de la mesa aboga por otorgan de "ciertos poderes de decisión" a la UE en la política fiscal helena. "Esto podría ser ejecutado de una forma aún más rigurosa a través de expertos externos" a la UE, ha explicado esta fuente.

El diario británico 'The Financial Times' ha obtenido una copia de la propuesta en la que Alemania insta a establecer un "comisario del presupuesto" que tenga la autoridad para vetar decisiones presupuestarias tomadas por el Gobierno griego, máxime, cuando no estén en consonancia con la 'hoja de ruta' trazada desde Bruselas o la 'troika', conformada por el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la UE.

Alemania ha apelado a un mayor control sobre la política presupuestaria de Grecia, especialmente, desde que comenzaron las negociaciones para concretar las condiciones del segundo rescate financiero a Atenas que estaría cifrado en unos 130.000 millones de euros, pero que, debido al empeoramiento de la coyuntura económica helena, el montante final se elevaría unos 15.000 millones más a aportar por los gobiernos de la eurozona.

Enfado en Grecia

Por su parte, el portavoz del Gobierno heleno, Pantelis Kapsis, ha mostrado su enfado por tal iniciativa y han recalcado que el presupuesto de Grecia debe permanecer bajo su absoluta responsabilidad.

Por su parte, la Comisión Europea ha salido al paso de estas informaciones y ha matizado que el objetivo de las gestiones en el Eurogrupo es reforzar el control de las finanzas griegas, si bien el Gobierno heleno debe mantener el control de la soberanía nacional