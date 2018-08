Economía

Rajoy: 'La situación del paro es crítica y empeorará en 2012'

Redacción

08/02/2012

El presidente del Gobierno ha adelantado que la reforma laboral será "amplia, profunda y equilibrada". Rajoy asegura que el déficit cero cumple el pacto constitucional con el PSOE.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha admitido que la situación respecto al desempleo, con una tasa de 22,9% de la población activa, es "crítica" y, aunque "no puede ser más grave", todavía empeorará en 2012. Por ello, ha apuntado que la intención del Gobierno es plantear una reforma laboral "amplia, profunda y equilibrada".



"Es difícil pensar en un punto de partida peor para una legislatura", ha recalcado Rajoy en una comparecencia ante el Congreso de los Diputados para presentar los resultados del Consejo Europeo del pasado día 30 en Bruselas.

No obstante, ha subrayado que "en política no existe la herencia a beneficio de inventario", con lo que la misión del nuevo Gobierno será "revertir la situación" a través de unas reformas que continuarán "durante toda la legislatura", ha dicho.

"Lo más urgente es reducir el déficit público", ha recalcado Rajoy, para quien "no había otra opción" que "recortar de raíz la crisis de credibilidad" con las primeras medidas de recorte.



En este sentido, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que fijar el déficit cero como objetivo para 2020 cumple "escrupulosamente" el pacto constitucional firmado con el PSOE cuando aún estaba en el poder, ya que así lo define la normativa europea.



Rajoy ha salido al paso de las críticas al anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria, que el PSOE cree que "viola de forma flagrante" el pacto que establecía un déficit estructural para 2020 del 0,4 %, y no del 0 %.



El PSOE anunció ayer que no apoyará la ley de estabilidad presupuestaria porque cree que incumple el pacto entre el anterior Gobierno y el PP, en el que se establecía un déficit estructural para 2020 del 0,4 % del PIB, y no el 0 % que pretende el actual Ejecutivo.



Rajoy ha afirmado que el plan económico de su gobierno "se propone recuperar todo el tiempo perdido" para acatar "las reglas del juego" a las que se comprometió el país con la Unión Europea, y cuyo incumplimiento es el que provoca "la presión de los mercados".



Por su parte, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha instado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que lleve "ya" al Congreso los presupuestos de 2012, porque es "fundamental" para dar confianza a los mercados y que no haya incertidumbre, y le ha exigido que no espere a que pasen las elecciones andaluzas.



En su primer "cara a cara" con Rajoy como secretario general de los socialistas, Rubalcaba ha reprochado al jefe del Ejecutivo que haga un "truco" y utilice su comparecencia de hoy sobre la cumbre europea para hablar de toda su política económica.



Y por eso le ha retado a tener otro debate monográfico, "como Dios manda" y sin limitación de tiempo, sobre política económica la semana que viene.

Alfredo Pérez Rubalcaba, ha opinado que el pacto fiscal firmado por los países miembros de la Unión Europea en el Consejo celebrado el pasado 30 de enero se limita a un "ajuste fiscal" y que incluye sólo "retórica, retórica, retórica", dejando a un lado el crecimiento.



El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha afirmado que será imposible bajar el déficit público del 8 por ciento del PIB al 4,4 por ciento en un año y ha instado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a convertirse en el "pepito grillo" de la UE para modular la política de austeridad.



Erkoreka ha reclamado así al Gobierno que negocie una flexibilización del pacto de estabilidad y de la senda del déficit fijada por Europa, "un objetivo factible y realista" por el que puede trabajar porque, ha recalcado, es "absolutamente imposible" rebajar el déficit público a la mitad si no se quiere ahondar la recesión.



Ha pedido también a Rajoy que lidere "una cruzada" en la UE para que se pongan en marcha cuando antes los eurobonos y que el Banco Central Europeo asuma que debe tener un papel activo en la reactivación de la economía.



Rafael Larreina, de Amaiur, ha reprochado al Gobierno que pierda la oportunidad de apostar por el crecimiento. "El Estado sigue centrado en el sector servicios y atrapado por la crisis del ladrillo", ha dicho. Larreina cree que hay que apostar por la economía productiva.



El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha advertido al Gobierno de que no puede imponer a las comunidades autónomas un déficit más riguroso del que fija la Unión Europea a sus miembros, y ha reclamado la participación de estas en el reparto de los fondos europeos para empleo.



Por último, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha advertido de que mantener un objetivo de déficit "irreal" como el que exige Bruselas es "suicida", y ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que luche en la UE por los intereses españoles como hacían Felipe González y José María Aznar.