El Eurogrupo retrasa el segundo rescate de Grecia

10/02/2012

A pesar de que el Gobierno griego ha alcanzado un acuerdo sobre las medidas de austeridad, el Eurogrupo insta a Grecia a que busque vías para recortar 325 millones.

Los ministros de Economía de la eurozona han expresado este jueves su desconfianza respecto al acuerdo alcanzado en Grecia sobre un nuevo plan de recortes, y han retrasado el desbloqueo del segundo rescate de 130.000 millones de euros que Atenas necesita para evitar la quiebra.

Los ministros de Economía de la eurozona consideran que aún faltan elementos para el acuerdo y han instado al país a buscar "rápidamente" la manera de recortar 325 millones de euros este año para asegurar que se cumple el objetivo de déficit. "No disponemos todavía de todos los elementos necesarios para tomar una decisión hoy", han explicado.

Han convocado una nueva reunión para el próximo miércoles, 15 de febrero.



El Gobierno griego sí alcanza un acuerdo sobre las medidas de austeridad



Los partidos que forman el Gobierno de unidad nacional en Grecia han cerrado un acuerdo sobre el nuevo paquete de medidas de austeridad para asegurarse más ayudas internacionales, según ha asegurado a Efe una fuente del ejecutivo heleno. De esta forma, Atenas cumple las exigencias de sus socios comunitarios y del Fondo Monetario Internacional (FMI) para dar su visto bueno, seguir ayudando a Grecia y evitar así la bancarrota del país en marzo. Según la fuente, se trata de un nuevo acuerdo, más avanzado que el anunciado esta mañana.

Kapsis reconoció que las medidas exigidas por la "troika"internacional y aceptadas por el Gobierno "no son placenteras" peroavisó de que si Grecia fuese hacia la bancarrota -algo a lo que se veríaabocada en caso de no recibir el nuevo acuerdo- los recortesposteriores serían mucho mayores. "Obviamente, no tenemosescapatoria'', ha añadido.



El Parlamento deberá dar su visto bueno a este acuerdo, probablemente ya el próximo domingo o lunes.

¿Más de 130.00 millones?



El monto inicial previsto del crédito era de 130.000 millones, aunque en los últimos días, varias fuentes habían hablado de la posibilidad de aumentarlo hasta 140.000 ó 145.000 millones, ya que los bancos griegos necesitarán más dinero para su recapitalización.