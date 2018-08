Economía

Reforma laboral de Rajoy

PNV: 'Plantea una recentralización de la negociación colectiva'

Redacción

10/02/2012

Los jeltzales acogen la reforma con 'extraordinaria reserva', y ven 'esencial' un marco vasco de relaciones laborales. El PSOE la tacha de 'decretazo', hecho para incentivar el despido.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado este viernes un Real-Decreto Ley demedidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que, entre otras medidas, plantea la reducción del despido a 33 días.

Ante estas nuevas medidas, el PNV ha realizado una valoración "urgente y provisional", en la que han criticado la recentralización de la reforma colectiva. "Acogemos con extraordinaria reserva y prevención esta reforma, y los hacemos tanto por razones de forma como por motivos de fondo", ha dicho el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka. El portavoz jeltzales ha criticado las "formas" de la reforma, por aprobarse de manera "unilateral" por parte del Gobierno sin que antes haya habido acuerdo con los agentes sociales o haya pasado por el Parlamento.

Con todo, ha sido más crítico con el fondo, advirtiendo que, "según todos los indicios", lo que se plantea en el ámbito de la estructura de la negociación colectiva "es una recentralización en toda regla". Así ha recordado que el PNV defiende un marco vasco de relaciones laborales que "habría de estar expresamente reconocido en la legislación laboral" y que debería "prevalecer" sobre los convenios de ámbito estatal. Será "esencial" y "fundamental" que este extremo quede claro para que se plantee apoyar la reforma. Asimismo, ha advertido que esta reforma no será la panacea, porque el problema del desempleo "tiene muchas otras causas además de la legislación laboral".



Amaiur ha considerado que supone "una profunda desestructuración del mercado de trabajo, que tiende a recortar y abolir muchos de los derechos y conquistas sociales alcanzadas en

los últimos 50 años. Deja, si cabe, más desprotegida a la clase trabajadora frente a los abusos de la patronal". "Una vez más, se demuestra -ha señalado- que es la clase empresarial quien dicta las políticas económicas y de empleo del Estado español y, por lo tanto, la total sumisión del Gobierno del Partido Popular ante el sector privado".



El parlamentario de Ezker Anitza-IU, Mikel Arana, por su parte, ha dicho que ''la reforma ha sido dictada por la CEOE, sin cambiar una coma''.



El PSOE la tacha de "decretazo"

El portavoz socialista en la Comisión de Empleo del Congreso, Jesús Caldera, ha calificado de "decretazo" la reforma aprobada hoy, y ha remarcado que esta norma sólo sirve para incentivar el despido, por lo que no creará empleo. Caldera ha advertido al Gobierno de que existen una serie de elementos como la reducción de la indemnización por despido de 45 días a 33 días por año trabajado en los que no van a coincidir, y ha cuestionado que esa reducción sea constitucional. Asimismo, ha subrayado que no ha existido ningún tipo de consulta por parte del Ejecutivo ni con los interlocutores sociales ni con el Parlamento, algo que para el socialista "deja mucho que desear".



El coordinador federal de IU, CayoLara, considera necesario que haya una serie de movilizaciones en lacalle durante la tramitación parlamentaria de una reforma laboral, que ha calificado de ''ataque a los derechos laborales de lostrabajadores''.



UPyD, en boca de su portavoz Rosa Díez, ha lamentado que la reforma laboral facilite el despido procedente y no acabe con la dualidad.



Josep Antoni Duran Lleida (portavoz de CiU en el Congreso), cree que, aunque la reforma laboral "está bien orientada" y "es necesaria", no sirve para crear empleo a corto plazo, y dice que debería ir acompañada de un plan de choque contra el paro.