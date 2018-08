Economía

Crisis Grecia

Los griegos viven su segunda jornada de huelga general

Redacción

11/02/2012

Mientras tanto, el gobierno trata de poner orden en su coalición de cara a la tramitación parlamentaria del acuerdo con la "troika".

Los sindicatos griegos llevan a cabo su segundo día de la huelga general de 48 horas -la tercera jornada de paro laboral en una semana- contra las medidas de ajuste requeridas por la "troika" internacional para conceder al país un nuevo crédito de 130.000 millones de euros.



Especialmente severa es la huelga en el transporte urbano de Atenas pues no funcionan trenes, tranvías, autobuses, trolebuses ni gran parte del metro.



En cambio los vuelos no están afectados al no participar los controladores aéreos en el paro, mientras que los hospitales

trabajan sólo de urgencia.



El seguimiento total de lahuelga de ayer fue cifrado por los sindicatos entre el 70 y el 100 por ciento, mientras que la participación en las manifestaciones del centro de Atenas fue superior a las 20.000 personas.



También hoy hay una manifestación en las cercanías del Parlamento, al mediodía, mientras que para el domingo está convocada otra concentración a las 17.00 hora local (15.00 GMT).



Comienza la tramitación del acuerdo con la troika que se votará este domingo



Los políticos griegos han comenzado las reuniones y debates previos a la tramitación parlamentaria del acuerdo alcanzado esta semana entre el gobierno griego de Lukás Papadimos y la troika, y cuya votación se prevé mañana, en medio de

nuevas protestas sociales.