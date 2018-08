Economía

Reforma laboral

El lehendakari pide cambiar el 'rumbo' de la reforma laboral

Redacción

13/02/2012

Patxi López espera que la reunión entre sindicatos y Trabajo sirva "para negociar parte de esta reforma".

El lehendakari, Patxi López, ha instado al Gobierno central a establecer una negociación con los sindicatos "que cambie el rumbo y dirección" de la reforma laboral aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros. En su opinión, el texto, que "cambia las causas que hacen procedentes los despidos para hacer prácticamente todos los despidos procedentes", no es "lo que necesita este país".

En una entrevista a Telecinco, el jefe del Ejecutivo vasco ha deseado que la reunión entre los sindicatos y la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, no tenga solo un carácter "protocolario" sino que "sirviera para negociar parte de esta reforma que no responde a lo que se necesita".

Según ha considerado, si el Gobierno anuncia que "durante este año se va a seguir destruyendo empleo hasta llegar una cifra mucha más preocupante", debería implantar condiciones para crear puestos de trabajo, "no para abaratar el despido, que es lo que subyace en el fondo de esta reforma".



También ha criticado las condiciones para aplicar los Expedientes de Regulación de Empleo, o la pérdida de validez de los convenios sectoriales frente a los convenios de empresas, que implica la "pérdida de capacidad de los trabajadores frente al empresario". "No es lo que necesitamos en este momento", ha insistido.

Aunque ha admitido que existen algunos puntos, como las bonificaciones a determinadas contrataciones, que pueden ser positivos, ha reiterado que "en el corto plazo, con una previsión de crecimiento del desempleo" se precisan "otras cosas".



Papel de las víctimas de ETA

Sobre el fin de la violencia de ETA, el lehendakari ha defendido que las víctimas actúen como "muro de conciencia" que "impida" en Euskadi "la vuelta al pasado y a la violencia" y ha reclamado un "relato" de los últimos años "en el que el asesino sea asesino y la víctima, víctima".

"Es muy mediático cuando hablamos de política penitenciaria, de los presos, y esto ocupa muchas primeras páginas de los periódicos o las cabeceras de los informativos, pero hay muchas más cosas que hay que hacer", ha manifestado.

Además, ha apuntado que quien "más tiene que hacer" es la izquierda abertzale, que "debe realizar un largo recorrido para su integración completa en democracia".

No obstante, y al margen de la "pedagogía democrática", ha considerado preciso "atender las consecuencias de lo que ha sucedido, entre otras, la de los presos".



Situación del PSOE de Andalucía

Por otra parte, López ha lamentado los últimos sucesos en el PSOE de Andalucía, ya que "no es lo que espera la gente de un Partido Socialista", y ha deseado que se reconduzca la situación.

"No me gusta lo que está pasando y espero que esto se reconduzca cuanto antes", ha dicho, en alusión a la dimisión el secretario provincial del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, antes de la aprobación de la lista al parlamento andaluz por esta provincia, encabezada por el presidente de la Junta y candidato a la reelección, José Antonio Griñán, tras alegar 'injerencias' de la desde la dirección regional.

"No estamos dando la mejor imagen con este tipo de cosas. La gente no perdona mucho las divisiones internas y creo que tenemos que hacer un esfuerzo para sumar e integrar dentro del PSOE si lo que queremos hacer fuera es sumar e integrar. No me gusta lo que está pasando y espera que esto se reconduzca cuanto antes", ha dicho.