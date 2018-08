Economía

Reforma financiera

PNV dice que la reforma financiera invade competencias estatutarias

Redacción

15/02/2012

Urkullu ha dicho que aunque su formación se muestra partidaria al saneamiento del sistema, de no respetarse el "marco estatuario" votarán en contra.

El PNV votará en contra de la reforma financiera pese a compartir el "fondo" de su filosofía, si el Gobierno no varía determinados puntos, por considerar que invaden competencias estatutarias y del ámbito de actuación de las cajas.

Urkullu ha dicho, en una entrevista a TVE, que ha pedido "una aclaración" al Gobierno central porque, aunque la formación que preside se muestra partidaria al saneamiento del sistema, considera que "no es de reciboque se mida con el mismo rasero a todas las entidades financieras". "De aquellas que han sido transparentes, de aquellas que no han sido transparentes", ha puntualizado.

Ha recordado, en este sentido, que en Euskadi, las cajas de Ahorros han sido identificadas como "las más solventes, con mayor liquidez, mayor transparencia" por lo que, el objetivo del saneamiento "no debería equiparar" a las entidades que han sido "transparentes" con las que no han cumplido este requisito.

El dirigente jeltzale ha aludido a "una cuestión" que preocupa "particularmente" al PNV, el del cambio de cajas de ahorros a fundaciones, que invadiría, a su juicio, competencias del Estatuto de Gernika.

De no variarse la actitud, y pese a que el PNV está "de acuerdo en el fondo, en la necesidad de saneamiento", de no respetarse "el marco propio de ámbito de actuación de las cajas y el Estatuto de Autonomía", los nacionalistas votarían en contra. "Si esto se invade, nuestro voto será que no, estando de acuerdo en el fondo", ha concluido.