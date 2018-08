Economía

Tras la reunión con Rubalcaba

Rajoy: 'No voy a hacer unos presupuestos que no sean verdad'

Redacción

15/02/2012

Ha reiterado que no los presentará antes de finales de marzo. Será "en su momento": cuando se conozcan las nuevas previsiones de crecimiento europeas, y cuando esté cerrado el déficit público de 2011.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dejado claro al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que no presentará unas nuevas cuentas para este año antes de finales de marzo: "No estoy dispuesto a hacer unos presupuestos que no sean verdad", le ha manifestado.

Tras cerca de cuatro horas de reunión en el Palacio de la Moncloa, fuentes del Ejecutivo han comentado la respuesta del presidente del Gobierno a la petición de la Comisión Europea para que acelere el diseño de los presupuestos generales del Estado de 2012.

Rubalcaba también cree que no se debería esperar, pero Rajoy ha mantenido en la reunión que los presupuestos se presentarán "en su momento", es decir, cuando se conozcan las nuevas previsiones de crecimiento europeas -que se harán públicas el día 23- y cuando esté cerrado el déficit público de 2011.

Según han destacado las fuentes del Gobierno, el objetivo es que sean unos presupuestos que sean creíbles y que se cumplan.