Economía

Hosteleros de Bizkaia

Los hosteleros vizcaínos no apoyarán la huelga

Redacción

26/03/2012

Los hosteleros de Bizkaia no apoyan la huelga del 29-M pero han pedido a los empresarios que se respete el derecho a huelga de sus empleados.

La Asociación de Hostelería de Bizkaia ha manifestado este lunes que "es evidente" su posición contraria a la huelga que tendrá lugar el próximo 29 de marzo, si bien han realizado un llamamiento a los empresarios del sector a que "respeten al máximo" el derecho de los trabajadores que decidan sumarse a la convocatoria.

El secretario general de la Asociación, Ángel Gago, ha lamentado que "una vez más, la dictadura de unos en la calle se impondrá, por nuestro silencio y temor, a la democracia de todos en las urnas".

Tras reconocer su "respeto absoluto" a ejercer el derecho a huelga, Gago ha señalado que su Asociación estaría dispuesta a "cualquier protesta" por defender ese derecho "siempre que esté regulado, que no lo está".

Sin embargo, ha indicado que el debate real sobre el alcance "real" de la reforma laboral "debería haberse hecho dentro de dos años", para valorar "lo procedente o no de esos recortes".

"Es evidente que no estamos a favor de la huelga y lamento que nuestros representantes políticos, por riesgo electoral, no sean capaces de transmitir realmente el estado del Estado", ha indicado, para añadir que "somos un país pobre dentro de nuestro entorno y con compromisos que no podemos mantener".