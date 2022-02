03/02/2022 20:35 Economía Reforma laboral UPN pide a sus dos diputados que entreguen sus actas tras romper la disciplina del partido EITB MEDIA La dirección del partido había decidido que sus dos diputados respaldaran la reforma laboral a cambio de que el PSN no reprobara al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, pero García Adanero y Sayas han votado en contra finalmente. Escuchar la página Escuchar la página

Los dos diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, han votado en contra del decreto de la reforma laboral y se han saltado la disciplina de la dirección de su partido, que había acordado apoyar dicha norma. La dirección de Unión del Pueblo Navarro ha pedido a García Adanero y Sayas que entreguen sus actas "inmediatamente".

Ambos han pulsado el botón del no, tal y como han confirmado en las redes sociales, aunque finalmente la reforma ha sido convalidada por 175 votos a favor y 174 en contra, gracias a un diputado del PP, que se ha confundido y ha votado a favor.

"Sergio Sayas y Carlos García Adanero han tomado la decisión en contra de la decisión de los órganos del partido", han señalado desde la dirección regionalista, que ha añadido en un comunicado que "se ha tomado también engañándonos, como demuestra que han manifestado previamente de manera pública que iban a aceptar la disciplina de voto para después no hacerlo".

"Han tomado la decisión en contra de la decisión de los órganos del partido"

Asimismo, reconocen que han podido constatar que los dos diputados "sí que han advertido del sentido final de su voto a otras formaciones políticas, que han sido conocedoras del mismo, mientras la dirección de UPN desconocía este extremo".

Desde la formación regionalista se ha pedido también disculpas al PSOE y al PSN: "Lo que ha sucedido hoy no representa a UPN, un partido de palabra, de valores y de principios, que cumple sus acuerdos. Entre esos valores y principios no se encuentra no cumplir la palabra dada".

Finalmente, UPN manifiesta que "la deslealtad con los votantes, afiliados y órganos del partido es absoluta e inaceptable".

Horas antes el alcalde de Pamplona y vicepresidente de UPN, Enrique Maya, había advertido de que el voto en contra de los dos diputados "tendría consecuencias".