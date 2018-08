Economía

Cumbre hispano-polaca

Rajoy reafirma que España no será rescatada

Redacción

12/04/2012

Por otro lado, el presidente del Gobierno español no ha querido detallar cómo ahorrarán 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha garantizado hoy que "nadie ha planteado un rescate de España, ni nadie lo va a plantear", que es un "sin sentido" apuntar esa posibilidad y ha pedido evitar "alarmas injustificadas".

Rajoy se ha referido a la situación económica de España en la rueda de prensa que ha ofrecido en Varsovia junto a su homólogo polaco, Donald Tusk, con motivo de la VIII cumbre hispano-polaca.

El jefe del Ejecutivo español, quien ayer ya descartó una posible intervención, ha vuelto a desechar esa posibilidad y ha llamado a la "responsabilidad, la sensatez y el sentido común".

"No es posible rescatar a España, no hay intención, no se necesita, y es bueno que lo transmitamos a la opinión pública y no creemos alarmas injustificadas", ha insistido Rajoy antes de recalcar que esa intervención "no está en la agenda de nadie" y de subrayar que no es conveniente alarmar ni exagerar la situación.

Rajoy ha reconocido que España atraviesa una situación difícil y ha explicado que, ante ella, su Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer.

Recortes en Sanidad y Educación

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha explicado hoy que no hay ninguna decisión tomada sobre los ajustes en Sanidad y Educación, aunque ha avanzado que su intención es consensuarlos la próxima semana con las comunidades autonómicas y llevarlos al Consejo de Ministros este mismo mes.

A la espera de dialogar con los responsables autonómicos, Rajoy no ha adelantado detalles del plan para ahorrar 10.000 millones de euros, ni ha aclarado si el pago según renta de los fármacos podría extenderse a las consultas o intervenciones.