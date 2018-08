Economía

Argentina expropia YPF

17/04/2012

La presidenta argentina, Cristina Fernández, ha declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol.



La presidenta enviará al Congreso el proyecto de ley que expropia la mayoría de las acciones de la petrolera y que declara de "interés público nacional" el sector de hidrocarburos, según se anunció en un acto encabezado hoy por Fernández en la Casa Rosada y transmitido en cadena nacional.



De las acciones expropiadas, el 51% pasarán a estar bajo control del Estado y el 49 por ciento restante se distribuirán entre las provincias, de acuerdo con el proyecto de ley, de 19 artículos.



La valoración de la compañía será efectuada por el tribunal de tasaciones, agrega el texto, que faculta al poder Ejecutivo y al interventor del Estado en la empresa a "adoptar todas las acciones y recaudos necesarios hasta que asuma el control de YPF S.A a efectos de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos".



El proyecto incluye la "remodelación de la totalidad de directores" de la compañía y pretende garantizar la "continuidad operativa".



El anuncio de la expropiación de YPF se produce tras cuatro meses de presiones del Gobierno argentino a la empresa, a la que acusa de una caída en la producción por falta de inversiones.



Para poner fin a "una política de vaciamiento"

Cristina Fernández ha dicho hoy que propuso al Parlamento la expropiación del capital de YPF para poner fin a "una política de vaciamiento" de la petrolera controlada por la española Repsol.

"De proseguir la política de vaciamiento, con no producción y no exploración, prácticamente nos convertiríamos en un país inviable, no por falta de recursos sino por políticas empresariales", ha subrayado.

Fernández ha anunciado que el proyecto de ley consta "de 19 artículos, con 50 páginas de fundamentos claros y precisos" para expropiar el 51% de YPF para "recuperar la soberanía hidrocarburífera".



El subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación de Argentina, Roberto Baratta, se ha presentado en la sede corporativa de la petrolera YPF para hacer

efectiva la intervención de la compañía decretada hoy por la presidenta argentina, Cristina Fernández.



Fuentes de YPF confirmaron a Efe que Baratta se presentó en el edificio con un grupo de colaboradores pocos minutos después de que Fernández anunciara la intervención de la principal productora de hidrocarburos del país.



Suspendida la cotización de YPF en Argentina



La cotización de las acciones de la petrolera argentina YPF fueron suspendidas hoy en la Bolsa de Buenos Aires tras el anuncio de que el Gobierno se propone expropiar el 51% del capital de la firma controlada por la española Repsol. En la bolsa de Nueva York, las acciones de YPF han bajado un 11%.



Habrá que esperar a mañana para saber que ocurre en la bolsa española, ya que la noticia se ha conocido cuando las bolsas europeas habían cerrado la jornada.



En cualquier caso, la de hoy ha vuelto a ser una jornada negra para España, con la prima de riesgo en ascenso, y con una subasta de deuda que el Gobierno de Rajoy deberá realizar en breve.



En este sentido, la Comisión Europea ha advertido al Gobierno argentino de que la expropiación de capital social de YPF enviaría una señal "muy negativa" a los inversores y podría dañar seriamente el negocio en el país.



YPF, una empresa estratégica para Argentina



La petrolera YPF es una de las mayores empresas del país, columna vertebral del mercado de hidrocarburos y una marca asociada en el imaginario popular a un pasado de esplendor del país.

Fundada en 1922, quince años después del descubrimiento de petróleo en Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue una de las empresas pioneras en el mundo como petrolera estatal integrada verticalmente e inspiró la creación de otras grandes del sector, como la brasileña Petrobras.

La empresa cayó dentro de la ola privatizadora del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y en enero de 1999 Repsol entró en YPF al comprar al Estado argentino el 14,9 % de la petrolera por unos 2.000 millones de dólares.