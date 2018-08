Economía

Análisis

Rajoy: 'Estamos en el kilómetro cero de una larga senda reformista'

Redacción

16/04/2012

El presidente del Gobierno ha pedido a los ciudadanos "sacrificios" y "generosidad". ''Nadie puede esperar que en pocas semanas se resuelvan cuestiones tan largamente enquistadas'', ha dicho.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha rechazado este lunes las dudas sobre la intención de España de cumplir con su objetivo de déficit y ha pedido a los ciudadanos "sacrificios" y "generosidad", porque el país está todavía "en el kilómetro cero de una larga senda reformista".

Rajoy ha hecho estas declaraciones en la clausura de la asamblea anual del Instituto de Empresa Familiar (IEF).

"Nadie, ni gobernantes ni instituciones, dentro ni fuera de nuestro país, debe dudar, ni sembrar dudas, sobre el compromiso de España con el euro y la integración política europea", ha señalado, antes de advertir de que "tampoco nadie puede esperar que en pocas semanas se resuelvan cuestiones tan largamente enquistadas".

A su Ejecutivo, ha dicho Rajoy, "no se le podrá reprochar nunca la cobardía" de no cumplir con su deber por temor a la impopularidad, porque no dejará de hacer nada que sea necesario, ni abandonará el esfuerzo antes de que España esté recuperada. "No va a improvisar, ni se va a impacientar, pero tampoco se detendrá", ha apostillado.

''Sé que aún no estoy en condiciones de ofrecer a los españoles buenas noticias", ha señalado, tras pedir confianza ante unas medidas que ha reconocido como "extraordinariamente duras" pero "necesarias".