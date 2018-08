Economía

Repsol reclamará a Argentina unos 8.000 millones de euros por YPF

17/04/2012

El presidente de la compañía acusa a Argentina de haber llevado a cabo una campaña de "hostigamiento, coacciones y filtraciones interesadas y planificadas" para provocar el derrumbe del precio de YPF.

Repsol reclamará a Argentina, al menos, 10.500 millones de dólares (8.000 millones de euros) por su participación en YPF, compañía a la que otorga un valor total de 18.300 millones de dólares, en virtud de la Ley de Privatización y los Estatutos de YPF.

La compañía española entiende que para llevar a cabo la expropiación del 50,1 % de la compañía, el Gobierno del país austral debería lanzar una opa, ha explicado en una multitudinaria rueda de prensa el presidente de Repsol, Antonio Brufau.

Según los estatutos de YPF, de la que Repsol controla el 57,4 %, en el supuesto de una adquisición igual o superior al 15 %, el comprador debe formular una oferta pública de adquisición (opa) por la totalidad de las acciones de la compañía y en efectivo.

En este caso, el criterio aplicable para determinar el precio por acción de YPF consistiría en multiplicar el PER (ratio por acción) máximo registrado por la compañía de los dos últimos años por el resultado neto por acción de los últimos doce meses.

El resultado de esta operación arrojaría un precio por acción de YPF de 46,55 dólares (unos 35 euros), lo que supondría valorar el total de la compañía en 18.300 millones de dólares (12.000 millones de euros).

"Vamos a pedir lo que tenemos derecho y lo que pagamos en su momento, que fue mucho más de la cotización porque los cálculos así lo daban. Nuestra reclamación económica estará basada en ese precio (18.300 millones)", ha afirmado Brufau, quien ha avanzado que habrá "más demandas" y se abrirán "otro tipo de procedimientos".

En cuanto a la participación del 6 % que restaría a Repsol en YPF tras la expropiación, Brufau ha dicho que habrá que ver cuál es la valoración final de la compañía para adoptar una decisión al respecto.

"Imagino que el Gobierno (argentino) intentará no cumplir con lo que tiene que hacer", ha lamentado el presidente de la petrolera, quien ha ironizado con la separación de poderes en el país y que ha anunciado que recurrirá al arbitraje internacional.

Por otra parte, ha asegurado que la expropiación no afectará "mucho" al plan estratégico que Repsol tiene previsto presentar a finales de mayo, al tiempo que no repercutirá en su política de dividendos a corto y medio plazo.

En este sentido, ha afirmado que ahora el futuro de Repsol está fuera de Argentina y que hay que dejar de pensar en la situación en dicho país.



Campaña para rebajar el precio de YPF



Brufau ha acusado hoy al Gobierno de Argentina de haber llevado a cabo una campaña de "hostigamiento, coacciones y filtraciones interesadas y planificadas" para provocar el derrumbe del precio de YPF y facilitar así su expropiación a precio de saldo.

Brufau ha calificado la intención del Gobierno argentino de nacionalizar YPF de acto "absolutamente ilegítimo e injustificable" y relacionó esta actuación con el descubrimiento del yacimiento "Vaca Muerta", uno de los más importantes de los últimos años.

En su opinión, los importantes hallazgos de hidrocarburos no convencionales realizados en Argentina son "muy golosos".

Brufau ha asegurado que pese a sus reiterados intentos de reunirse con la presidenta argentina, Cristina Fernández, para tratar de buscar una solución negociada al conflicto desatado en torno a YPF, ésta se ha negado.

"He pedido poder hablar con Cristina para intentar saber qué es lo que quiere y cómo podíamos todos llegar a acuerdos. No ha sido posible porque está muy ocupada. No he tenido oportunidad de verla", ha lamentado Brufau, quien ha recordado que Argentina tampoco ha querido escuchar al Gobierno español.

Discriminación

Ha defendido las inversiones realizadas en Argentina y ha insistido en que se trata de una decisión "discriminatoria" porque la nacionalización sólo afecta a YPF y porque, dentro del capital de ésta, sólo a las acciones en manos de Repsol.

"¿Cómo se nos puede decir que somos el único responsable?. Si esto no es discriminación, ¿qué es?. Somos una compañía española y hay ganas de bronca", ha aseverado Brufau, en referencia a la situación energética del país y a la focalización de los problemas en YPF.



El Gobierno anuncia medidas comerciales

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha señalado hoy que la decisión del Ejecutivo argentino de expropiar el 51 % de YPF, filial de Repsol, no es seria, explicó que las excusas que se ponen para esta operación son de "débiles argumentos" y subrayó que tendrá consecuencias.

En declaraciones a RNE, Soria hizo hincapié en que este comportamiento arbitrario, discriminatorio y no conforme a derecho, -ni argentino, ni internacional-, no cambia las relaciones con el "pueblo argentino", sino con su Ejecutivo actual, que hasta hace pocas fechas se desmarcaba de la posibilidad de expropiación y después ha hecho algo "no propio de un Gobierno serio".

Agregó que las primeras consecuencias, que se conocerán en próximos días, serán las medidas que adopte el Gobierno español y que serán de ámbito "diplomático, comercial, industrial y energético".

Ha recordado que cuando Argentina sufrió la crisis del "corralito", España ayudó a este país en 2001, "en contra de las recomendaciones del FMI", y le prestó 1.000 millones de dólares al entender que hay momentos en los que "hay que ayudar a otros".

Sin embargo, ha destacado que "España no pide ahora correspondencia", pero sí que no se produzca un acto de "hostilidad de este tamaño" que daña a la mayor gestora energética española y que "no tiene explicación".

Además, ha criticado cómo el Gobierno de Cristina Fernández trata de justificar la nacionalización argumentando que Repsol realizaba un exceso de reparto de dividendos, cuando, ha subrayado, lo hacía debido a la ley argentina que le obligaba y que ayudaba al grupo Petersen a financiar su entrada en el capital de YPF.



"Argentina se ha dado un tiro en el pie"



El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha advertido hoy de que Argentina "se ha dado un tiro en el pie" y le puede causar unal país con su decisión de expropiar YPF a Repsol al quebrar la confianza con España y con la comunidad internacional.

García-Margallo ha trasladado este mensaje al embajador de Argentina en Madrid, Carlos Bettini, con quien se ha reunido en el Ministerio de Exteriores para expresarle el malestar y la condena por la decisión de la presidenta argentina, Cristina Fernández, sobre YPF.

García-Margallo ha subrayado que "el perjuicio para Argentina puede ser irreparable" porque "puede que vea cortado el acceso al crédito internacional".

García-Margallo no ha revelado qué medidas tomará España en represalia, si bien hoy mismo ya ha habido una reunión técnica para prepararlas.

Además, como Repsol es una empresa española, y por tanto europea, "la UE tiene que tomar cartas en el asunto", si bien no ha apuntado en qué

sentido.