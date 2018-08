Economía

Expropiación de YPF

Adegi: 'Caso YPF no ayuda a crear confianza para invertir en ese país'

Redacción

18/04/2012

El secretario general de Adegi, José Miguel Ayerza, ha destacado que casos como el de la expropiación de YPF por parte del Gobierno argentino no ayudan a generar "la necesaria confianza" para realizar inversiones en ese país.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi Ayerza ha señalado que no existen referencias sobre "cuáles son los próximos pasos que va a dar la señora Kirchner, pero los antecedentes no son los mejores", con lo que no se pueden repetir episodios como el sucedido con Repsol-YPF.

Tras señalar que, en estos momentos, para las empresas vascas, Argentina no es país "preferente en cuanto a lo que son las inversiones", ha destacado que sí observa "lo que es la evolución de la economía en los próximos años". "Es evidente que el crecimiento va a estar en los denominados países emergentes más que en la propia Europa", ha añadido.

Por ello, ha considerado que, "de cara al futuro, Sudamerica, es desde luego, un destino preferente para las empresas vascas y guipuzcoanas".

El representante de la patronal de Gipuzkoa ha resaltado que, "evidentemente, en la planificación de la implantación en un determinado país, uno de los elementos fundamentales es la seguridad jurídica y la confianza que uno tenga en esa inversión".

En este sentido, ha manifestado que "ese tipo de noticias" como la de la expropiación de YPF "no ayuda en absoluto a generar esa necesaria confianza".

Por último, ha subrayado que, "hasta estos momentos", no se han acercado a Adegi empresarios para buscar "algún tipo de amparo, ayuda o consulta".