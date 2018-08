Economía

Diputación de Gipuzkoa

Garitano recuerda que han destinado 20 millones a ayudar a empresas

Redacción

19/04/2012

El diputado general de Gipuzkoa ha rechazado que gobierne desde la improvisación y ha abogado por "garantizar la iniciativa social e impulsar un modelo basado en la innovación".

El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, ha asegurado que no gobierna desde la improvisación y, en este sentido, ha recordado que su Ejecutivo ha destinado 20 millones a ayudar a las empresas del territorio guipuzcoano este año.

Garitano ha comparecido este jueves en la Comisión de Reglamento, Instituciones y Gobierno de las Juntas a petición del grupo juntero del PNV para dar cuenta de las medidas que está desarrollando el Gobierno foral para ayudar a las empresas que ven peligrar su existencia como consecuencia de la crisis.

El diputado general ha abogado por "garantizar la iniciativa social e impulsar un modelo basado en la innovación" para potenciar la economía guipuzcoana, a lo que ha añadido que su Gobierno foral está llevando a cabo "una gestión entre empresas y trabajadores" con dificultades, que tienen que llevarse a cabo "dentro de la discreción".

Garitano ha asegurado que su Ejecutivo foral "no gobierna desde la improvisación y ha destinado 20 millones en ayudas a empresas, ocho de ellos acordados con el PNV". "No es poco dinero", ha añadido, para, a continuación, reiterar que apoyar a las empresas guipuzcoanas es "una prioridad" de su equipo de Gobierno.

La juntera de Bildu Idoia Ormazabal ha recordado que el Gobierno foral ha presentado el proyecto Gaindituz y "un largo etcétera de medidas para ayudar a las empresas, por lo que no se puede decir que no se les está ayudando, se está poniendo 20 millones para ello".

Respuesta de los partidos

El portavoz del PNV en las Juntas, Markel Olano, ha mostrado su "preocupación" por la situación que atraviesan algunas empresas guipuzcoanas como consecuencia de la crisis.

Tras opinar que el Gobierno foral debería habilitar una partida concreta para estos casos ya que ahora no parece que cuente con "un instrumento concreto" para ello ha criticado la labor del Ejecutivo de Garitano que no parece contemplar el ámbito de la promoción económica "como una prioridad". "No veo una política y una estrategia clara" desde la perspectiva fiscal y apoyo a las empresas, ha señalado.

En este sentido, ha destacado que ello está generando "incertidumbre y malestar en el ámbito empresarial, porque creen que tienen una Diputación excesivamente reglamentista y que tiene un fin y una vocación recaudatoria y no de apoyo a la actividad económica".

El juntero del PSE-EE Julio Astudillo ha lamentado que Gipuzkoa cuenta con datos económicos y perspectivas "muy malas" y una Diputación "sin estrategia para evitar el cierre de empresas". El juntero socialista ha recordado que la Mesa de Concertación aprobada por estas Juntas está sin convocar y "no existe ninguna línea en los Presupuestos para evitar el cierre de empresas".

Finalmente, el juntero del PP Iñigo Manrique ha abogado por la "colaboración público privada" y ha considerado que la Diputación "va a remolque" y no considera un "tema prioritario" las ayudas a las empresas.