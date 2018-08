Economía

Primer trimestre del año

La economía española vuelve a entrar en recesión

23/04/2012

El Banco de España cree que aún es demasiado prematuro asociar esta evolución a los efectos de la reforma laboral.

La tasa de paro se situó en torno al 24% en el primer trimestre del año, según el último Boletín económico del Banco de España.



La institución señala, con datos del Servicio Público de Empleo, que los parados aumentaron en el primer trimestre en casi 290.000 personas, una evolución del desempleo que "sería compatible" con una tasa de paro en el entorno del 24 %.



Aunque señala que la información de la encuesta de población activa (EPA) para el primer trimestre no se encuentra aún disponible, considera que "no cabe descartar un nuevo aumento de la tasa de paro desde el nivel del 22,8 % registrado a finales de 2011".



Respecto a la caída de la contratación registrada en el Servicio Público de Empleo en el primer trimestre, el Banco de España cree que aún es demasiado prematuro asociar esta evolución a los efectos de la reforma laboral porque aún no se dispone de la información desagregada que permita valorar la utilización del nuevo contrato indefinido para pymes.



Para el Banco de España las reformas instrumentadas en los últimos meses, en particular, la del mercado de trabajo, resultan fundamentales para situar a la economía española en una senda de creación de empleo y de mejoras en la competitividad, aunque sus efectos no sean inmediatos.



La economía española entra en recesión tras caer el 0,4 % entre enero y marzo



La economía española cayó el 0,4 % en el primer trimestre de 2012 respecto a los últimos tres meses de 2011, lo que supone la confirmación de la vuelta a la recesión tras registrarse dos trimestres consecutivos de contracción, de acuerdo con los datos publicados por el Banco de España. La caída del primer trimestre es una décima superior a la registrada en los últimos tres meses de 2011.



En su último boletín económico, la entidad señala que el consumo de los hogares continuó mostrando entre enero y marzo "una notable debilidad", al caer el 0,4 %, lo que achaca al deterioro del mercado de trabajo, la caída de la riqueza de las familias, la entrada en vigor de la subida del IRPF y el clima de mayor incertidumbre.



El gasto de las administraciones públicas siguió bajando durante los tres primeros meses, tanto en inversión como en consumo, por el efecto del ajuste fiscal para reducir el déficit.



Por su parte, el sector exterior mantuvo su contribución positiva al PIB, aunque fue algo menor a la del trimestre precedente, ya que pasó de 0,9 a 0,6 puntos porcentuales, lo que se debió a un "ligero retroceso" de las exportaciones.