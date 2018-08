Economía

Entrevista en Euskadi Irratia

Mendia: 'Analizamos todas las vías para evitar los recortes de Rajoy'

Redacción

26/04/2012

La portavoz del Gobierno Vasco ha dicho que no comparten las medidas y que analizarán "todas las vías judiciales" para que no afecten a la CAV.

La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, ha dicho que están analizando "todas las vías judiciales" para que los recortes que pretende hacer el Gobierno español de Mariano Rajoy no afecten a Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Según ha declarado la portavoz en una entrevista en Euskadi Irratia, el Gobierno Vasco no comparte dichas medidas del PP y cree que en el procedimiento también hubo errores.

Mendia opina que el Gobierno no ha respetado las competencias y que "las decisiones las tenía que haber tomado con las comunidades".

"Estamos analizando todas las vías jurídicas posibles para no aplicar los recortes. Sin embargo, el Gobierno Vasco no será insumiso, ya que no podemos pedir a los ciudadanos que cumplan la ley si nosotros no la cumplimos", ha añadido.

Acuerdo con el PP

Al ser preguntado sobre si las medidas de Rajoy han afectado al acuerdo que tienen con el PP en el Gobierno Vasco, Mendia ha respondido que el acuerdo "funciona", a pesar de que hayan hecho saber al PP que no entienden las medidas que está tomando "su Gobierno español".

Además, el PP vasco "ha entendido" esas críticas, porque "en Euskadi tenemos nuestro propio modelo, estamos reduciendo el déficit, haciendo reformas, pero manteniendo los servicios públicos y creando nuevos. Además, estamos ayudando a todos los sectores económicos y a las familias".

Maniobras en Elgeta

Mendia ha afirmado que las maniobras realizadas por el Ejercito el pasado martes en Elgeta, en vísperas del 75 aniversario de la ocupación del municipio guipuzcoano por el bando franquista, fueron "muy graves", en caso de que no haya sido "una casualidad".

Mendia ha calificado de "muy desafortunadas" dichas maniobras. "Entiendo las heridas del pueblo y creo que las maniobras de Elgeta han sido muy desafortunadas. Si ha sido una casualidad, alguien tendrá que dar explicaciones, y si no lo ha sido, es muy grave hacerlas en un día tan especial. Creo que durante el año hay muchos días para realizar ese tipo de maniobras, y elegir especialmente ese día, si no ha sido una casualidad, es muy grave", ha reiterado.

Asimismo, coincidiendo con el 75 aniversario del bombarde de Gernika, la portavoz del Gobierno Vasco ha reivindicado la importancia de la memoria y la "transmisión a las nuevas generaciones".