Economía Especial ''Faktoria'' Aburto espera que el proceso para adjudicar las obras de la estación de Abando del TAV concluya este año Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Última actualización: 07/04/2022 09:58 (UTC+2) Publicado: 07/04/2022 09:30 (UTC+2) El alcalde de Bilbao ha revelado que hace 10 días estuvo en Madrid junto con los responsables del Ministerio de Transportes para intentar acelerar los pasos con el objetivo de culminar el proyecto.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, espera que el proceso para adjudicar las obras de la estación de Abando del Tren de Alta Velocidad (TAV) concluya este mismo año. El regidor bilbaíno ha revelado que hace 10 días estuvo en Madrid junto con los responsables del Ministerio de Transportes para intentar acelerar los pasos con el objetivo de culminar el proyecto.

Aburto ha realizado estas declaraciones en el programa especial de "Faktoria" de Euskadi Irratia, que este jueves se está realizando desde Bilbao, concretamente en la estación Intermodal de San Mamés.

El alcalde del PNV ha explicado que aún se está trabajando en el informe de la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto de Abando, que podría estar concluido para después de verano. Tras ello, "seremos capaces de licitarlo, y con estos dos pasos sacaremos el proyecto. La previsión es que sea este 2022".

En otro orden de cosas, y a las puertas de la Semana Santa, Aburto ha destacado que la ciudad "bulle" estos días, algo que, "tras dos años muy duros, genera ilusión y esperanza". "Parece que hemos iniciado el camino a la recuperación", ha añadido. En este sentido, el alcalde se ha mostrado a favor de que las tiendas permanezcan abiertas en días festivos como los de Semana Santa. "No digo todas, pero 1 de cada 3 estaría bien, sería interesante crear corredores comerciales. No sé por qué lo que es posible en otros lugares no lo es en Bilbao", ha afirmado.

Cuestionado por la situación del Hospital de Basurto tras el traslado de la unidad de cirugía cardiovascular al Hospital de Cruces y las denuncias de la plantilla de que se está "vaciando" el centro hospitalario, Aburto considera que hay que diferenciar dos aspectos: "Por un lado, estarían los datos técnicos que han llevado a esa decisión. Porque, por ejemplo, en Álava no se hacen cirugías de este tipo y los trasplantes no se hacen en todos los hospitales. Otra cosa es que el Hospital de Basurto tiene que ser un referente. Ahí estamos haciendo un trabajo muy grande para que la facultad esté ahí. Con la facultad y el hospital se crearán muchas sinergias", ha manifestado. Así, el alcalde de Bilbao no tiene "miedo a que Basurto deje de ser referente".