Rajoy: 'No me quejo de la herencia, de lo que me quejo es del engaño'

Redacción

08/05/2012

Rajoy ha dejado claro que, con "con herencia o sin herencia" de los socialistas, va a cumplir el déficit del 3%, y continuará "en la línea reformista" de los últimos meses.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy ha afirmado que si está tomando medidas no incluidas en la campaña electoral es por la necesidad de "rectificar cosas que se hicieron mal", "hacer cosas que no se hicieron" y rebajar un déficit no esperado: "no me quejo de la herencia, de lo que me quejo es del engaño". Con estas palabras ha respondido en el pleno del Senado al portavoz socialista, Marcelino Iglesias, quien le ha advertido de que "un gobernante democrático" está obligado a cumplir los compromisos que asume ante sus ciudadanos y le ha reprochado los recortes en Sanidad y Educación, la subida de impuestos y la decisión de inyectar dinero público en el sector financiero. Rajoy ha dejado claro que, con "con herencia o sin herencia" de los socialistas, va a cumplir el compromiso adquirido por el anterior Gobierno con Bruselas para cerrar 2013 con un déficit del 3% del PIB, y continuará "en la línea reformista" de los

últimos meses. "Creo notar el apoyo y el calor de la mayoría de los ciudadanos", ha subrayado ante el pleno tras cuestionar la "autoridad moral" que tiene el PSOE para criticar las medidas del actual Ejecutivo. En este sentido, Mariano Rajoy ha instado a todas las administraciones públicas y a los ciudadanos a actuar "con altura de miras" y a hacer un "esfuerzo colectivo" para salir de la "compleja" situación económica por la que atraviesa el país porque "España somos todos".

Por otro lado, Rajoy ha defendido la necesidad de continuar con el proceso de consolidación fiscal para sanear las cuentas del Estado y ha asegurado que una política de austeridad es compatible con el crecimiento económico siempre que se hagan reformas estructurales.



