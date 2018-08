Economía

Crisis en Bankia

De Guindos: 'Todavía no hemos identificado ninguna responsabilidad'

Redacción

11/05/2012

El ministro de Economía asegura que las responsabilidades se "dilucidan con el tiempo" y que el Gobierno "no es quién'' para decir si hay alguna irregularidad.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que, a día de hoy, el Gobierno "todavía" no ha "identificado ninguna" responsabilidad en la situación de Bankia.

En su opinión, eso es algo que se "dilucida" con el tiempo, aunque argumentó que las crisis financieras se llevan por delante muchas instituciones y el Ejecutivo analizará con "cuidado y atención" los "errores" que se han cometido.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De Guindos ha tenido que responder, hasta en tres ocasiones, sobre si se deben depurar responsabilidades por lo ocurrido en Bankia.

''El tema de las responsabilidades están siempre ahí, existen posibilidades al respecto, lo que son los instrumentos de transparencia y control", ha respondido inicialmente. No obstante, ha dicho que "eso se tendrá que dilucidar en las próximas semanas" y que el Gobierno "no es nadie en estos momentos para decir si se ha cometido o no algún tipo de irregularidad". "A fecha de hoy, desde luego, nosotros todavía no hemos identificado ninguna".

En defensa del Banco de España

De Guindos ha sido preguntado de nuevo si se van a buscar responsables entre los gestores de las entidades quebradas, entre los gobiernos regionales que les han sustentado o en el Banco de España. Pero el ministro ha respondido aludiendo a la limitación de las remuneraciones que se habían fijado en febrero por parte del Gobierno. Eso sí, ha salido en defensa de la profesionalidad y del prestigio del Banco de España. En un momento determinado de la rueda de prensa ha dicho éste "recuperará su prestigio", aunque sin admitir previamente que lo hubiera perdido.

De Guindos ha tenido que responder una tercera vez por esta cuestión. ''Si no hay ningún responsable, qué es lo que ha pasado?; ¿Nadie va a asumir ningún tipo de responsabilidad?", le ha preguntado de nuevo otro periodista. "Evidentemente habrá que irlo viendo", ha dicho, y ha expuesto que las responsabilidades pueden ser de "diferente ámbito, de gestión o de otro tipo". ''Las crisis financieras se llevan por delante a muchísimas instituciones y es muy importante definir cuáles son los errores que se han cometido al respecto para no volverlos a repetir. Eso es algo que este Gobierno va a analizar con cuidado y atención", ha dicho.